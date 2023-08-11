عقره كلب شرس.. محاكمة المتهم بإصابة مواطن بعاهه مستديمة الأحد

تنظر محكمة جنايات الأميرية، محاكمة شاب الأحد 13 أغسطس بتهمة إصابة مواطن بعاهة مستديمة بعدما عقره كلب "شرس" أطلقه المتهم في مشاجرة مع جيرانه، مما تسبب في إصابة شخص كان يمر في المكان بالصدفة وعقره "الكلب" في منطقة حساسة.

تفاصيل قضية صاحب كلب متهم بإصابة مواطن بعاهه مستديمة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب في إصابة شخصين أحدهم في حالة خطرة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهم باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبهم لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة المكان وقت المشاجرة وعقره الكلب مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفى سياق اخر

اعتمد االواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات السنوية لرجال الشرطة، لضخ دماء جديدة للمواقع الشرطية مع مراعاه الكفاءة والأقدمية والظروف الاجتماعية.

كشف اللواء أشرف الجندى العديد من الجرائم التى شغلت الرأى العام أبرزها عصابة مدينة نصر، وكشف غموض "مذبحة الزمالك"، و"مذبحة الرحاب" بعد العثور على جثامين 5 أفراد من أسرة داخل فيلا، وايضًا القبض على العديد من الخلايا الإجرامية لقب بـ"الجنرال" نتيجة جهوده فى قطاع المباحث.

المناصب التى شغلها مدير أمن القاهرة

اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة شغل عدة مناصب أمنية بقطاعات الأمن منذ تخرجه في كلية الشرطة، حيث عمل بقطاع الجوازات والهجرة، ثم التحق بمباحث أمن القاهرة، وتم تصعيده العام الماضي كنائب لمدير المباحث، ثم مديرًا لمباحث العاصمة، وبعدها مديرا لأمن الإسكندرية، قبل صدور قرار بتعيينه مديرًا لأمن القاهرة خلال حركة تنقلات ضباط الشرطة عام 2019.

شغل اللواء أشرف الجندى مديرأمن القاهرة، عدة مناصب، حيث عمل بقطاع الجوازت والهجرة، ثم التحق بمباحث القاهرة، ونائب مدير المباحث، ثم مدير لمباحث القاهرة، ومدير أمن الإسكندرية، ثم مدير لأمن القاهرة عام 2019.