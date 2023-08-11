حقيقة ارتفاع سعر الكتاب الخارجي لـ900 جنيه (شاهد)

أكد بركات صافي، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بـ الغرفة التجارية بالقاهرة، أن كل ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي عن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، ليصل سعر الكتاب الواحد إلى ما يقارب من 1000 جنيه، غير حقيقي وغير منطقي.

تابع "صافي" خلال تصريحاته ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الجمعة، أن هذا الأمر غير حقيقي، ولكن ما يحدث هو أنه يكون هناك مواد مثل: الرياضيات التي تكون عبارة عن 4 أفرع، وكل فرع منها يقدر بـ 210 جنيهات.

أشار إلى أن الكتب لدي الشعبة تبدأ من 90 جنيهًا حتي 260 جنيهًا أقصي كتاب، لافتًا إلى أن الناشر يضع سعر كتابه على الغلاف، وأى مستهلك يجد أن سعر الكتاب مبالغ به، فعليه بالإبلاغ عنه من قبل الجهات الرقابية، وأولها جهاز حماية المستهلك.

واصل صافي: "لدينا فى أسواق الجملة عندما يشتري هناك كتب، يكون عليها خصومات يصل إلى حوالي 20%، ولكن ما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي جميعها غير حقيقة المراد به عمل بلبلة فى الأسواق".

أكمل أن أسواق الجملة مثل الفجالة، تمنح خصومات على الكتب، تصل لـ20%، مؤكدًا أن ما يتردد عن ارتفاع أسعار الكتب بهذا الشكل المبالغ فيه، هدفه عمل بلبلة في الأسواق وإلقاء الاتهامات على التاجر، رغم أن السعر مطبوع على الكتاب، والناشر يضع سعر المستهلك، أي أن السعر ثابت من أول كتاب لآخر كتاب، ولا علاقة بسعر الكتاب للعرض والطلب.