الأحد.. نظر محاكمة متهم بقتل شخص بسبب فتاة فى الخليفة

تنظرمحكمة استئناف القاهرة، الأحد 13 أغسطس أولى جلسات محاكمة متهم بقتل شخص بسبب خلافات بينهما على خلفية الارتباط بفتاة.

وكان أمر الإحالة الصادر ضد المتهم كشف أنه خلال أبريل 2023 بدائرة قسم شرطة السلام نشبت مشاجرة بين المجنى عليه والمتهم بسبب خلافهما حول الارتباط بفتاة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تربص بالمجني عليه وما أن رآه حتى طعنه طعنة نافذة بسكين في البطن والصدر فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم دائرة القسم توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر، وطرف ثان طالب مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواه" نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

وفى سياق اخر

اعتمد االواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات السنوية لرجال الشرطة، لضخ دماء جديدة للمواقع الشرطية مع مراعاه الكفاءة والأقدمية والظروف الاجتماعية.

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المناصب التى شغلها مدير أمن القاهرة

اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة شغل عدة مناصب أمنية بقطاعات الأمن منذ تخرجه في كلية الشرطة، حيث عمل بقطاع الجوازات والهجرة، ثم التحق بمباحث أمن القاهرة، وتم تصعيده العام الماضي كنائب لمدير المباحث، ثم مديرًا لمباحث العاصمة، وبعدها مديرا لأمن الإسكندرية، قبل صدور قرار بتعيينه مديرًا لأمن القاهرة خلال حركة تنقلات ضباط الشرطة عام 2019.

شغل اللواء أشرف الجندى مديرأمن القاهرة، عدة مناصب، حيث عمل بقطاع الجوازت والهجرة، ثم التحق بمباحث القاهرة، ونائب مدير المباحث، ثم مدير لمباحث القاهرة، ومدير أمن الإسكندرية، ثم مدير لأمن القاهرة عام 2019.