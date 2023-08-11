7 ضوابط عامة للتقديم على برامج جامعة طيبة للدراسات العليا

تستمر جامعة طيبة ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا في استقبال طلبات التقديم على برامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات لدرجتي الماجستير والدبلوم العالي، على أن تكون الدراسة بشكل حضوري وبدون رسوم.

جامعة طيبة..أخر موعد للتقديم على برامج الدراسات العليا

فيما يستمر التسجيل بجامعة طيبة السعودية حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1 صفر 1445هـ/ 17 أغسطس 2023م.

جامعة طيبة..المستندات المطلوبة للتقديم على برامج الدراسات العليا

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل لجامعة طيبة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، المستندات المطلوبة للتقديم والتي جاءت كالتالي:

صورة وثيقة التخرج (على أن تكون الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها، وبحسب التقدير الموضح في الشروط أمام كل تخصص). صورة السجل الأكاديمي (كشف الدرجات). صورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للسعوديين. صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيين سارية الصلاحية لجميع البرامج المعلنة. صورة من نتيجة اختبار كفايات اللغة الانجليزية ساري الصلاحية STEP أو ما يعادلها في اختبار اللغة الإنجليزية TOFEL أو IELTS، وذلك في البرامج التي تشترط إجادة اللغة الإنجليزية (كما هو موضح في الشروط حسب الدليل الإرشادي للقبول).

جامعة طيبة..ضوابط عامة للتقديم على برامج الدراسات العليا

ووضعت جامعة طيبة ضوابط عامة للتقديم منها: