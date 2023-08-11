خطة الشرقية للدخان لخفض أسعار السجائر (شاهد)

تشهد الفترة الأخيرة أخبارا كثيرة، بسبب ارتفاع أسعار السجائر بالسوق، ووصول سعر علبة السجائر لـ 50 جنيها، على الرغم من أن سعرها الحقيقي 24 جنيها.

أكد المهندس هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، خطة الشركة لخفض أسعار السجائر.

وقال "أمان" خلال تصريحاته ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الجمعة، إن الشركة تبيع السجائر للموزعين بأقل من 24 جنيها للعلبة حتى نصل للمستهلك بهذا السعر المُعلن.

وتابع أن الشركة اعتادت في في شهر 6 و7 من كل عام على تخزين التجار للسجائر اعتقادا منهم أن هذا الموعد سيتم الإعلان عن الزيادة الضريبية لتحقيق مكسب.

وأشار أمان إلى أن الشركة تضع خطة أساسية للتوزيع، ففي شهر رمضان تطرح الشركة حصة أقل وفي الصيف الحصة تختلف عن الشتاء، وهكذا، ولكن بسبب الأزمة الحالية سيتم طرح من 7 لـ 8 ملايين علبة، وزيادة المعروض بالسوق حتى تنضبط الأسعار، إضافة إلى تشديد الحملات الرقابية.

وواصل أمان أن السجائر بـ 24 جنيها للعلبة ولا توجد زيادات متوقعة حاليا، وعندما تكون هناك زيادة ستعلن الشركة الأسعار الجديدة بشكل واضح، مطالبا المستهلك بمراجعة الكود الموجود على علبة السجائر لمعرفة السعر الحقيقي، وعدم الشراء بأكثر من السعر المعلن، مستطردا أن حصة الشرقة الشرقية للدخان في السوق المصري من 70 لـ 75%.

وواصل أمان : "جزء كبير من التجار غير مسجل لدى الشركة، وعندهم كميات ما بين مهربة إلى سجائر تابعة لشركة الشرقية ولكن جمعوها من السوق ووضعوها في المخازن حتى يتحكموا في الأسعار".