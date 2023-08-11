الدوري الإنجليزي.. تشكيل بيرنلي الرسمي لمباراة مانشستر سيتي

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الاول بنادي بيرنلي تكيله الرسمي لمباراة مانشستر سيتي، في الجولة الأولى التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2023 ـ 2024.

تشكيل بيرنلي أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

نادي بيرنلي

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - ناثان أكي - ريكو لويس

الوسط: رودري - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين

الهجوم: فيل فودين - إرلينج هالاند - جوليان ألفاريز

البدلاء:

ستيفان أورتيجا مورينو - أيميريك لابورت - يوشكو جفارديول - سيرخي جوميز - كالفن فيليبس - ماتيو كوفاسيتش - جيمس مكاتي - كول بالمر - جاك جريليش