عاجل
القبض على دبة اقتحمت 21 منزلًا.. فيديو
الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

"ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية".. المركزي للإحصاء": 38.2 نسبة التضخم لأول مرة (شاهد)

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد الورقية اليومية في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية".. المركزي للإحصاء": 38.2 نسبة التضخم لأول مرة

 

txt

 رئيس كهرباء مصر العليا: "الرياح الشديدة وراء انهيار أبراج الكهرباء بقنا"

txt

أزمة الكهرباء تضرب فيتنام وتكلفها 1.4 مليار دولار

 

 ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:

أول سبتمبر.. انتهاء أزمة الكهرباء

المفكر الكبير عبدالجواد ياسين ينضم لأسرة كتاب الوفد

التوجيه الرئاسي وأزمة الكهرباء

إحالة 765 موظفا بالإدارات المحلية للتحقيق

الإثنين.. إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 

استبعاد 12 مستندا عند تأسيس الشركات لتسهيل الاستثمار 

"كارثة".. عاصفة نارية في هاواي وارتفاع الضحايا إلى 53 قتيلا 

غياب الرقابة وراء فوضى أسعار الكتب الخارجية 

"الوزراء" ينفي الإفراج عن شحنات قمح فاسدة

 

الصفحة الأولى من جريدة الوفد 

مواد متعلقة

التوجيه الرئاسى وأزمة الكهرباء

 رئيس كهرباء مصر العليا: "الرياح الشديدة وراء انهيار أبراج الكهرباء بقنا"

واتس آب الوفد.. فنان شاب يُبدع فى رسم لوحات فنية مميزة