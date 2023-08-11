"ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية".. المركزي للإحصاء": 38.2 نسبة التضخم لأول مرة (شاهد)

تنشر جريدة الوفد الورقية اليومية في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية".. المركزي للإحصاء": 38.2 نسبة التضخم لأول مرة

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:

أول سبتمبر.. انتهاء أزمة الكهرباء

المفكر الكبير عبدالجواد ياسين ينضم لأسرة كتاب الوفد

التوجيه الرئاسي وأزمة الكهرباء

إحالة 765 موظفا بالإدارات المحلية للتحقيق

الإثنين.. إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

استبعاد 12 مستندا عند تأسيس الشركات لتسهيل الاستثمار

"كارثة".. عاصفة نارية في هاواي وارتفاع الضحايا إلى 53 قتيلا

غياب الرقابة وراء فوضى أسعار الكتب الخارجية

"الوزراء" ينفي الإفراج عن شحنات قمح فاسدة