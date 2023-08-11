صبحي: "كنتم رجالًا وعلى قدر المسئولية رغم خسارة نصف نهائي كأس العالم"

في اتصال هاتفي..

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لـ منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة "أنتم منتخبٌ واعدٌ ومنافس قوي على المستوى العالمي، ووصولكم لهذه المرحلة كان تحديًا كبيرًا وفرصة لمواصلة الإنجازات العالمية لكرة اليد المصرية"، ذلك خلال اتصال هاتفي ببعثة المنتخب، أشاد فيه وزير الرياضة بالأداء والروح العالية من أحفاد الفراعنة في اليد تحت 19 سنة، بعد خسارة نصف نهائي بطولة كأس العالم للناشئين مواليد 2004، والمقامة في كرواتيا، بعد الهزيمة من الدانمارك بطل العالم 3 مرات، بنتيجة 39/35.

وزير الرياضة يؤكد نجاح منظومة كرة اليد المصرية:

جدد “صبحي” تأكيده على نجاح منظومة كرة اليد المصرية، مع وجود الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة المصرية، وكذلك النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر والتي تلعب باسمها في كل مكان، مشيرًا إلى أن طريقة التخطيط العلمي الذي تنتهجه الوزارة مع الاتحاد المصري لكرة اليد أتت بثمارها في تكوين أجيال متعاقبة قادرة علي صنع الفارق وتحقيق الإنجازات.



أوضح وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن كرة اليد المصرية أصبحت ذات طموح كبير أكبر من مجرد المشاركة ببطولة سواء إفريقيا أو عالم بل وتحقيقها، قائلًا : "نضع نصب أعيننا تحقيق ميدالية أوليمبية نظرًا لقوة منتخبنا الأول للكثير من اللاعبين المميزين والمحترفين فى أفضل الدوريات العالمية، وكذلك امتلاكنا لأجيال عالية المهارة والجودة في المراحل العمرية المختلفة".

الشباب والرياضة تُطلق فعاليات المؤتمر الأول لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ.. غدًا



جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تُطلق، غدًا السبت، فعاليات المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، الذي يحمل شعار "الواقع السياسي والاقتصادي المصري ( رؤي - فرص -تحديات )"، بمشاركة 300 عضو من الفائزين بالانتخابات الإلكترونية والمعينين من قبل وزير الشباب على مستوي الجمهورية، خلال الفترة من 12 لــ 16 أغسطس الجاري، بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة.

يرأس المؤتمر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث أكد : “أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ يُعَّد مدرسة سياسية تثقيفية لتدريب وتأهيل الشباب من سن 25 لـ 40 عامًا على كل ما يخص مجلس الشيوخ المصري بمنهجية متكاملة ومستدامة، سواء قانونه أو لائحته أو اختصاصه ليتثني للشباب فهم طبيعة عمل المجلس وإصقال مهاراتهم وخبراتهم لتأهيلهم ككوادر مستقبلًا تستطيع المنافسة في انتخابات المجلس الحقيقي”.