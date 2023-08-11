الأغلي عالميا.. سعر منشور رونالدو على إنستجرام يتخطي 3 ملايين دولار (فيديو)

كشف تقرير حول سعر المنشور الواحد على صفحة نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، والذي أصبح الأغلى عالميًا في الفترة الراهنة، نظرًا للشهرة العالمية التي يتمتع بها قائد منتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي في الفترة الراهنة.

وأكد التقرير الذي عرضته فضائية "العربية"، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دو سانتوس هو الأغلى دخلا على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بأرباح مليونية على المنشور الواحد له على صفحته، إذ صنفت مجلة "فوربس" الدون كأعلى المشاهير دخلا على انستجرام للمرة الأولى عام 2017، ليتصدر النجم البرتغالي قائمة أثرياء انستجرام لعام 2023.

كريستيانو رونالدو تقدم على ميسي وسيلينا جوميز في أرباح انستجرام

وأضاف التقرير، أن كريستيانو رونالدو تقدم على ميسي وسيلينا جوميز في أرباح انستجرام، حيث أوضحت المجلة العالمية أن هناك أداة خاصة بانستجرام تحصي البيانات الداخلية والعامة المتاحة بشأن القيمة التي يتقاضاها المستخدم عن المنشور الواحد عبر انستجرام ويوتيوب.

رونالدو يحصل على 3 مليون و230 ألف دولار مقابل المنشور الواحد

وأشار التقرير، إلى أن تلك الأداة كشفت أن كريستيانو رونالدو يحصل على 3 مليون و230 ألف دولار مقابل المنشور الواحد على انستجرام، حيث يتابعه نحو 6 مليون متابع، أما ليونيل ميسي فيحصلعلى 2 مليون و600 ألف دولار مقابل المنشور الواحد.

وفي سياق منفصل، نجح النجم البرتغالي في قيادة نادي النصر السعودي للوصول إلى الدور النهائي من البطولة العربية، ليضرب موعدًا مع نادي الهلال السعودي في الدور النهائي من البطولة، في واحدة من المباريات الهامة والمثيرة والتي عادة ما تكون مليئة بالأهداف بين الفريقين.

وينتظر قطاع كبير من عشاق الكرة السعودية ديربي الهلال والنصر في السعودية في نهائي البطولة العربية، خاصة في ضوء التطور الهائل الذي شهدته المملكة العربية السعودية في مجال كرة القدم، واستقطاب نجوم عالمية في الدوري السعودي، والذي كان ذلك بداية بضم كريستيانو رونالدو.