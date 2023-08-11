أشرف صبحي: كرة اليد المصرية اكتسبت جيل جديد قادر على استكمال الإنجازات العالمية والقارية

خلال الإتصال الهاتفي ببعثة المنتخب، ورغم خسارة المنتخب، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، يشيد بالأداء والروح العالية من أحفاد الفراعنة في اليد تحت 19 سنة، بعد خسارة نصف نهائي بطولة كأس العالم للناشئين مواليد 2004، والمقامة في كرواتيا، بعد الهزيمة من الدانمارك بطل العالم ثلاثة مرات، بنتيجة 39/35.



وقال الدكتور أشرف صبحي للاعبين : "أنتم منتخب واعد ومنافس قوي على المستوى العالمي. ووصولكم لهذه المرحلة كان تحديًا كبيرًا وفرصة لمواصلة الإنجازات العالمية لكرة اليد المصرية".



وجدد الوزير تأكيده علي نجاح منظومة كرة اليد المصرية، مع وجود الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة المصرية، وكذلك النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر والتي تلعب باسمها في كل مكان، مشيرًا إلى أن طريقة التخطيط العلمي الذي تنتهجه الوزارة مع الاتحاد المصري لكرة اليد أتت بثمارها في تكوين أجيال متعاقبة قادرة علي صنع الفارق وتحقيق الإنجازات.



وأوضح وزير الرياضة أن كرة اليد المصرية أصبحت ذات طموح كبير أكبر من مجرد المشاركة ببطولة سواء أفريقيا أو عالم بل وتحقيقها، قائلًا : "نضع نصب أعيننا تحقيق ميدالية اوليمبية نظرًا لقوة منتخبنا الأول للعديد من اللاعبين المميزين والمحترفين فى أفضل الدوريات العالمية، وكذلك امتلاكنا لأجيال عالية المهارة والجودة في المراحل العمرية المختلفة".