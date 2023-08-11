زال الخطر.. الأمم المتحدة تنتهي من سحب حمولة الناقلة صفر

انتهت الأمم المتّحدة، اليوم الجمعة، من عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المتداعية قبالة ميناء الحُديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، بعد سحب أكثر من مليون برميل نفط منها وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرّب.

وقالت المنظمة الدولية في بيان، إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش "يرحّب بالأنباء التي تفيد بأن نقل النفط من الناقلة صافر إلى سفينة الاستبدال اليمنية انتهى بأمان اليوم، مجنّباً (المنطقة) ما كان يمكن أن يكون كارثة بيئية وإنسانية ضخمة".

وكان مسؤولو الأمم المتحدة حذروا منذ سنوات، من أن الناقلة تواجه خطر الانفجار وربما تسرب كمية من النفط، تتجاوز بأربعة مرات كارثة "إكسون فالديز" في 1989 قبالة ولاية ألاسكا، مما كان سيسبب كارثة بيئية كانت ستتكلف 20 مليار دولار لمحو آثارها.