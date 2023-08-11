فيديو.. فيرمينو ومحرز يستعدان للظهور الأول بمباراة الأهلي والحزم

يستعد ثنائي أهلي جدة السعودي، روبرتو فيرمينو ورياض محرز للظهور الأول في الدروي السعودي للمحترفين، عند مواجهة الحزم في الجولة الافتتاحية.

يستهل مشوار بطولة دوري روشن السعودي بمبارة أهلي جدة ونظيره الحزم، فى المواجهة التى تجمع الفريقين على استاد الأمير الفيصل الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسعودية ضمن منافسات الأسبوع الأول من البطولة.

تشكيل أهلي جدة أمام الحزم

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: إزجان أليوسكي، روجر إيبانيز، عبد الباسط هندي، علي مجرشي.

في خط الوسط : ماكسيمين، رياض بودبوز، رياض محرز، زياد الجهني، كيسيه.

في الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

وأسندت قنوات SSC السعودية الرياضية المباراة الأولى بين الأهلى والحزم إلى المعلق فهد العتيبي في مستهل مشوار بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد 2023 – 2024.

تذاع مباريات الدوري السعودي في الموسم الجديد عبر شبكة قنوات SSC السعودية، بالإضافة إلى بثها عبر قناة Sport TV3 Portugal hgالبرتغالية.

تغير نظام الصعود والهبوط بشكلٍ استثنائي في الموسم السابق من الدوري السعودي، حيث صعدت 4 أندية مقابل هبوط ناديين فقط، بينما عاد الأهلي السعودي لدوري المحترفين من جديد بعد موسم في دوري يلو، وصحبه الأخدود والرياض والحزم، فيما هبط الثنائي الباطن والعدالة.

و سيكون الموسم الجديد من الدوري السعودي هو الأول بوجود 18 فريقًا، حيث ستتم زيادة عدد الفرق المشاركة فيه بدايةً من هذا الموسم.