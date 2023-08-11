زوجة بالفيوم تنهي حياتها شنقا بسبب خلافات اسرية

أقدمت زوجة فى إحدى قرى مركز الفيوم على إنهاء حياتها شنقا بسبب خلاف مع زوجها وشقيقته. تم نقل الجثة الى مستشفى التأمين الصحى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور المركز ، بأنتحار زوجة شابه تدعى اسماء ط م – 30 عاما – من قرية دمشقين الواقعة دائرة مركز الفيوم .

كشفت التحريات أن خلافا نشب بين الزوج ويدعى حمادة ن ا – 35 عاما وزوجته بسبب اعتقاد الزوجة أن زوجها يفضل شقيقته عنها وأنه يهتم بها اكثر منها،

وأضافت التحريات ان مشاجرة نشبت بين الزوجين مساء الخميس و هو ما أغضب الزوجة، والتى قررت التخلص من نفسها، بإحضار ايشارب، وقامت بتعليق نفسها فى "جنش" نجفة فى غرفة نومها، وذلك اثناء خروج الزوج من المنزل اليوم الجمعة، تاركة ثلاث اطفال فى عمر 7 سنوات و 6 سنوات و عامين، فى حين اتهم الزوج زوجته بإفشاء أسرار البيت و تسريبها لعائلتها..

تم نقل جثة الزوجة لمشرحة مستشفى التأمين الصحى، واخطرت نيابة المركز التى تولت التحقيق .

فيديمين تودع ثلاثة شباب

وكانت قرية فيديمين بمركز سنورس فى محافظة الفيوم قد شيعت امس عقب صلاة عصر اليوم جثامين 3 شباب الي مثواهم الأخير بمقابر القرية ,لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص على طريق الفرافرة- الواحات البحرية، وذلك خلال سفرهم للعمل في حصاد محصول الزيتون بإحدى المزارع بالواحات.

خرج الالاف من ابناء القرية يودعون جثامين الثلاثة شباب وهم محمد علاّم سويدان -22 سنة ومحمد أحمد الربعاوي -21 سنة ومحمد علي عويس نخالة – 22 سنة .

كانت اجهزة الأمن بمحافظة الوادي الجديد، قد تلقت بلاغًا مساء امس بمصرع 3 شباب من محافظة الفيوم، في حادث تصادم قرب الكيلو 20 على طريق الفرافرة- الواحات البحرية، ونقل الجثامين الـ3 إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.