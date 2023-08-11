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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مصر تحتل المركز الثامن ببطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين بالأرجنتين

بوابة الوفد الإلكترونية

احتل منتخب مصر الوطني للناشئين للكرة الطائرة تحت 19 عامام المركز الثامن ببطولة العالم المقامة حاليا في الارجنتين، بعد الهزيمة أمام إيطاليا اليوم ضمن مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

وانتهت مباراة مصر وإيطاليا بهزيمة أحفاد الفراعنة بنتيجة 3 صفر، لينهي منتخب مصر مشاركته في البطولة بالمركز الثامن.

وكان منتخب مصر قد خسر في ربع النهائي أمام منتخب فرنسا، قبل أن يخسر أمام منتخب بلغاريا في مباراة تحديد المركز الرابع بنتيحة 3 - 2.

وتأهل منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة قد تأهل إلى ربع النهائي بعدما حقق فوزا مستحقا على نظيره منتخب كولومبيا بنتيجة  3 - 1 في مباراة قوية ومثيرة بثمن النهائي، بينما كان قد تأهل إلى دور ال16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط جمعها بالفوز في 3 مباريات والهزيمة في مباراة واحدة  متساويا مع منتخب أمريكا صاحب المركز الأول بالمجموعة.

وتواجد منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 عام، في المجموعة الأولى ببطولة العالم بجوار منتخبات الأرجنتين، و أمريكا، و صربيا، و كوستاريكا.

وتضم قائمة منتخب الناشئين 12 لاعبا وهم: 

ياسين خالد وحمزة الصافى وأسر حسام ومحمود إبراهيم وصلاح محمد وأحمد رضا وحازم محمد وإبراهيم عادل ومازن شريف وشريف محمد ويوسف أحمد ومحمد أمير.

ويرأس البعثة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة ويقود المنتخب فنيا أحمد الدرديرى وحسام الدين مصطفى مدربا عاما وعمرو محمد طه طبيب الفريق وسعيد أحمد المحلل الفني.

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