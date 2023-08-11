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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نيازك تمطر سماء الأرض غدا.. ترقبوها

زخات الشهب
زخات الشهب

حدث فلكي مميز نشهده غدا، ويستمر حتى يوم 13 أغسطس، وهي سقوط حطام مُذنب Swift-Tuttle، التي تُمطر سماء الأرض بغزارة.

 

وذكرت قناة «WSFA»أنه يمكن رؤية شهب Swift-Tuttle، في سماء الليل من منتصف يوليو تقريبًا وحتى نهاية أغسطس، بالنسبة لهذا العام، ستكون تواريخ ذروة مرور النيازك بجانب الأرض من 12 إلى 13 أغسطس.

 

أم في حالة الجو الممطر أو الغائم أو الساطع جدا، بسبب القمر، فلا يمكن رؤية النيازك بغض النظر عن عدد النيازك التي ستظهر عبر سماء الليل.

 

والطريقة المناسبة لرؤية النيازك هي الابتعاد عن أضواء المدينة، ويفضل أن يكون ذلك في محميات الطبيعية، حيث يمكنك عادة رؤية مليون نجم في ليلة صافية مليئة بالنجوم.

وبالنظر إلى الشمال الشرقي وإيجاد كوكبة فرساوس تكون فرصة مناسبة لرؤية الحدث الفلكي، وهي النقطة التي يبدو أن جميع النيازك تنبثق منه.

 

ستحتاج العين إلى حوالي 30 دقيقة لتتأقلم مع الظلام، وإذا كان الشخص يحمل مصباحًا يدويًا، عليه بتغطيته بغطاء سيلوفان أحمر أو نوع من الفلتر الأحمر، حتى لا يتعارض مع الرؤية.

 

ويمكن أن ينتج عن حطام مُذنب Swift-Tuttle أكثر من 80 شهابًا في الساعة، ويمكنك رؤية النيازك بالعين المجردة ولا تحتاج إلى معدات لرؤية النيازك، ولتجنب ضوء القمر، اجلس وظهرك للقمر، وذلك سيزيد من فرصة رؤية بعض النيازك

 

 

 

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