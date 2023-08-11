رئيس مدينة الغردقة يتابع الحملات على المحلات والإنشاءات بالممشى السياحى

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء ياسر حماية حملاتها التفتيشية الأسبوعية على المحلات لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة الأغذية حيث قامت بالتفتيش على 13 محلا في نطاق حي جنوب الغردقة عبارة عن مكتبة ، مطاعم ، محل بيع العصير، محل تغير زيوت وبيع فلاتر السيارات، محل بيع كاوتش، وأدوات صحية وسيراميك، محل لبيع المنتجات القطنية، عطارة وذلك لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة الأغذية و مصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الادمى.

واسفرت الحملة على عمل 3 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية و3 محاضر لعدم وجود شهادة صحية و٣ محاضر عدم الإعلان عن الاسعار.

كما قامت اللجنة بإعدام 20 عبوة زيوت طبيعية صغيرة الحجم منتهية الصلاحية بإحدي محلات العطارة ، اعدام حوالي ٥ كيلو مخلل و كيلو بانية لتغيرهم لبعض خصائصهم الطبيعية

وفي ذات السياق نبهت اللجنة على المحلات التي تعمل بدون ترخيص وبدون تصاريح اشغال التوجه لحي جنوب لاستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة وتلافي جميع الملاحظات مع إنذار بعض المحلات لعدم استيفائهم لبعض اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية.

نفذت الحملة التفتيشية أمس بكلا من عضو من الصحة والطب البيطري و التموين و تراخيص محلات جنوب تحت اشراف مدير عام اللجان والمجالس بالمدينة.

كما تفقد اللواء ياسر حماية رئيس المدينة برفقته نشأت جودة سكرتير المدينة وخير عبد الخالق سكرتير حي شمال الغرقة أعمال الإنشاءات بالمرحلة الثالثة بالممشى السياحي الجديد بشمال الأحياء.

وأوضح رئيس المدينة أن الأعمال تشمل تركيب الانترلوك والبرادورة وتركيب مظلات وتشجير و أعمال إضاءة وكهرباء وشبكة ري وغيرها من الإنشاءات، مشيرا أن الممشى يعد متنفسا ترفيهيا لأهالي شمال الأحياء ويخلق فرص عمل جديدة.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح مرحلتين من الممشى السياحي بشمال الأحياء. والمقرر تنفيذه بطول 7 كم وبتكلفة إجمالية تصل إلي 100 مليون جنيه والذي يتم إنشاؤه بالمشاركة المجتمعية من أصحاب القرى والفنادق المطلة على الممشى.

وياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة متابعة المشروعات المنفذة داخل مدن المحافظة.

الممشى

الحملة

الحملة