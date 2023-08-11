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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد السكندري يتعاقد مع الكاميروني فرانك الان

محمد مصيلحي
محمد مصيلحي

أعلن مجلس أدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عن تعاقده مع الاعب الكاميروني فرانك الآن ضمن الصفقات التي تبرمها إدارة الاتحاد السكندر لتدعيم صفوف الفريق الاول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفي الحالية .

 ويبلغ فرانك الان من العمر ٢٠ عاما وهو يلعب في خط الوسط ووقع على تعاقد لمدة ثلاث سنوات .

يذكر ان الاعب تم وضعه تحت الاختبار لعدة ايام تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة طارق العشري الذي أعطى الإدارة الضوء الأخضر لاتمام التعاقد مع الاعب الكاميروني .

المعروف ان الاتحاد السكندري تعاقد مع التونسي سيف تقى ضمن تدعيمات الاجانب هذا الموسم .