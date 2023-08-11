رابط URL يلا شوت YALAA SOOT مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر || HD مانشستر سيتي وبيرنلي كورة لايف

رابط URL يلا شوت YALAA SOOT مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر || HD مانشستر سيتي وبيرنلي كورة لايف ، يستعرض الفجر تفاصيل مباراة مثيرة ستجمع بين مانشستر سيتي وبيرنلي في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بطرح تقرير مفصل يغطي جميع تفاصيل المواجهة لحظة بلحظة. سيقدم التقرير نبذة عن أخبار ما قبل المباراة ومستجدات الفرق، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المعلومات المهمة التي تسبق هذا اللقاء.

سيتم توفير معلومات عن موعد انطلاق المباراة بين مانشستر سيتي وبيرنلي، وأيضاً سيتم التعرف على ملعب اللقاء الذي سيشهد هذا الصراع الكروي المثير. سيتم الإشارة أيضاً إلى القنوات التي ستقوم بنقل المباراة مباشرةً للجماهير المتشوقة.

رابط URL يلا شوت YALAA SOOT مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر || HD مانشستر سيتي وبيرنلي كورة لايف

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

رابط URL يلا شوت YALAA SOOT مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر || HD مانشستر سيتي وبيرنلي كورة لايف، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، يسعى الفريق السماوي إلى الدفاع عن لقبه في مواجهته المقبلة أمام بيرنلي. سيخوض مانشستر سيتي هذه المباراة خارج ملعبه في ملعب "تيرف مور"، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز المعروف بـ "البريميرليج".

تتيح هذه المواجهة لجماهير مانشستر سيتي فرصة مشاهدة فريقها المفضل في انطلاقة الموسم، حيث يسعى الفريق إلى تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط الأولى، فضلاً عن تقديم أداء يليق بمكانته. بعد خسارة كأس الدرع الخيرية أمام أرسنال بركلات الترجيح، يأمل مانشستر سيتي في تدارك الأمور وتقديم أداء تنافسي يسعد جماهيره.

من جانبه، يسعى فريق بيرنلي بقيادة المدرب البلجيكي فينست كومباني إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه. يسعى بيرنلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه الكبير مانشستر سيتي، بهدف تحقيق بداية جيدة في مسابقة البريميرليج والحصول على نقاط الانطلاقة الهامة.

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موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

سيكون موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد بيرنلي في الجولة الأولي لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم ،عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية.

ملعب مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

سيكون ملعب مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد بيرنلي هو ملعب تيرف مور، وسيلتقي مان سيتي ضد بيرنلي اليوم الجمعة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، وهو نفس توقيت مكة المكرمة- السعودية.

مواجهات مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

تاريخيًا، يميل وزن الانتصارات في المواجهات بين مانشستر سيتي وبيرنلي نحو فريق "الستيزنز". وقد تقابل الفريقان في 16 موقعة داخل إطار الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). تمكن مانشستر سيتي من تحقيق الفوز في 12 من هذه المباريات، في حين اكتفى بيرنلي بانتزاع فوز وحيد فقط. وتكوّنت الصورة الباقية من ثلاث مواجهات انتهت بالتعادل.

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد بيرنلي

استقر الإسباني بيب جوارديولا على التشكيل الذي يبدأ به مباراة بيرنلي.

ويلعب السيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – روبن دياز – مانويل أكانجي.

خط الوسط: رودري – كوفاسيتش – برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز – جاك جيرليش – إيرلينج هالاند.