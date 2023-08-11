معهد إعداد القادة يعلن نتائج مسابقات ملتقى مبدعون باختلاف٢

أعلن معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج المسابقات للأنشطة المختلفة التى أقيمت على هامش الملتقى القمي لطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية.

وأقيم الملتقى تحت شعار مبدعون باختلاف٢ ، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير نعهد إعداد القادة وإشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد، الدكتور ربيع سيد منسق الأنشطة.

اكتشاف المواهب في معهد إعداد القادة

أنشطة معهد إعداد القادة

وأكد مدير معهد إعداد القادة حرص المعهد على اكتشاف مواهب الكوادر الشبابية بالإضافة إلى تنمية روح الانتماء والتعاون بين الطلاب بعضهم وبث روح الجماعة وتوثيق الروابط بين الطلاب، لما له من تأثير في صقل مهاراتهم بجانب استثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابي.



وتم تقسيم الأنشطة إلى "كرة قدم، الجرى، تنس طاولة، بلاي ستيشن، دومينو، شطرنج والبولينج وغيرهم.

وجاءت النتائج كالتالي في كرة القدم وكان الفريق الفائز بالمركز الأول هو " أحمد مجدي عبد الستار جامعة المنيا، شريف السيد عبد النبي جامعة بنها، بولا رزق بولس جامعة الأقصر، محمد محمد حمودة جامعة حلوان، أحمد مؤمن فرج جامعة حلوان، بلال مصطفى عبد اللطيف جامعة كفر الشيخ".

كما جاءت نتيجة الجري كالتالى : المجموعة الأولى: المركز الأول " محمد عبد اللطيف عبد الرحمن جامعة الوادى الجديد، والمجموعة الثانية : المركز الأول : عمرو عماد جامعة القاهرة.

بينما جاءت نتيجة تنس الطاولة كالتالي، حصل على المركز الأول مصطفى صابر جامعة مدينة السادات، والمركز الثاني فاز به فارس عمار جامعة المنوفية، وجاء المركز الثالث من نصيب أحمد محمود جامعة الزقازيق.

وجاءت نتيجة الشطرنج كالتالي المركز الأول فاز به فارس عمار جامعة المنوفية، المركز الثاني مصطفى صابر جامعة مدينة السادات .

وأعلنت نتائج الدومينو كالتالي حصل على المركز الأول أحمد يحيى جامعة مدينة السادات، وحصل على المركز الثاني خالد محمود جامعة المنصورة.

وحصل على المركز الأول فى البلاي ستيشن أحمد محمد سيد جامعة المنيا، والمركز الثاني عبد الله عطا جامعة قناة السويس.

وجاءت نتيجة البولينج كالتالي حصل على المركز الأول ميرنا صلاح سالم في جامعة دمياط.