دبلوماسى أمريكى: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا ستظل مستمرة (شاهد)

أكد نائب وزير الخارجية الأمريكية السابق، جويل روبين، أن مساعدات بلاده لأوكرانيا ستظل مستمرة في الوقت الراهن بشكل كبير، في إطار دفاع كييف عن نفسها وعن أراضيها.

وأضاف “روبين”خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لشاشة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن أمريكا ستاعد أوكرانيا لتنفيذ ما تشنه من هجمات مضادة لاستعادة الأراضي المحتلة من روسيا.

وتابع: "هناك الكثير من التوقعات على مدار الأشهر الماضية"، لافتًا إلى أن أوكرانيا تطلب المزيد من الدعم لاستعادة أراضيها وسط محاولات الجانب الروسي لضم أكبر عدد والتوغل في الأراضي الأوكرانية.

وأشار روبين إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية يربو على 113 مليار دولار، موضحًا أن المساعدات العسكرية الأمريكية فقط لأوكرانيا بلغت قيمتها 60 مليار دولار، مما يجعل أوكرانيا هي الدولة الأولى في قائمة الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية من واشنطن.

وفي سياق آخر، أعلنت أوكرانيا عن فتح ممرات مؤقتة في البحر الأسود للسفن التجارية التي تبحر من وإلى مواني تشورنومورسك وأوديسا ويوجني، حيث أن المرور سيكون تحت طائلة مسؤولية "ربان السفينة ومالكها".

ووفقًا لتقرير بحرية القوات الأوكرانية، فقد "حذرت كييف من استمرار وجود تهديد عسكري وخطر الألغام، وبالتالي، سيسمح بمرور السفن التي يؤكد مالكوها وقباطنها رسميا استعدادهم للإبحار في هذه الظروف".

وانتهت صفقة الحبوب في 18 يوليو، عندما أخطرت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها، كما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الوفاء بها على الرغم من جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لن تفي بوعودها.