مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر كورة لايف اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز ياسين تي في

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر كورة لايف اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز ياسين تي في ، تتجه أعين محبي الكرة الليلة نحو مدينة مانشستر، وتحديداً نحو استاد الاتحاد، المعقل الذي يعشقه أنصار نادي مانشستر سيتي. ينتظر الجميع بفارغ الصبر بدء مباراة مانشستر سيتي أمام فريق بيرنلي في إطار منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم. سيتم نقل هذه المباراة مباشرةً، مما يتيح لعشاق اللعبة فرصة رؤية الفريق الحالي حامل لقب الدوري وهو يخوض تلك الغمار بطموحات عالية للمحافظة على تفوقه وسط منافسة محتدمة في الموسم الجديد. تُشكل هذه المباراة بدايةً رسميةً لمشوار مانشستر سيتي في الدفاع عن لقبه، والتحدي الذي ينتظرهم سيكون جدياً ومثيراً.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

قام مانشستر سيتي بضمان فوزه بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم السابق، حيث دارت منافسة محتدمة مع نادي آرسنال، واستمرت حتى مراحل متأخرة من البطولة. برزت تفوق واضح لمانشستر سيتي في المواجهات المباشرة مع آرسنال، مما ساهم في تأكيد تفوقه.

أضاف مانشستر سيتي هذا اللقب إلى سجله ليكون الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي، والخامس خلال آخر ست مواسم من المسابقة. ورغم هذا الإنجاز، ينتظر فريق مانشستر سيتي تحديات أكبر في الموسم الجديد، خصوصاً مع التعزيزات القوية التي قام بها نادي آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. كما يتنافس ليفربول وتشيلسي بشكل قوي من أجل العودة بقوة إلى الصدارة بعد موسم غير مرضٍ للاثنين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي | من هنــــا رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي | من هنــــا

من ناحية أخرى، قام مانشستر يونايتد بتعزيز صفوفه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث تعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين، أبرزهم المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند القادم من أتالانتا الإيطالي. وعلى الرغم من فترات تألق متبادلة لمانشستر يونايتد وليفربول في الموسم الماضي، إلا أنهما احتلتا المركزين الثالث والخامس على التوالي في نهاية المسابقة.

توقيت مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

وتبدأ صافرة المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا ، بينما في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا ، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد بيرنلي

استقر الإسباني بيب جوارديولا على التشكيل الذي يبدأ به مباراة بيرنلي.

ويلعب السيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – روبن دياز – مانويل أكانجي.

خط الوسط: رودري – كوفاسيتش – برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز – جاك جيرليش – إيرلينج هالاند.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي | من هنــــا رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي | من هنــــا

القنوات الناقلة للمباراة:

SSC1 HD بتعليق فهد العتيبي

Cosmote Sport 8 HD

Foot+ HD

Sport Klub 1HD Croatia

Sport TV3 Portugal

Sportdigital

Sport Klub 5 Serbia

TV8 Turkey

SSC1 SD