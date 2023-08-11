للمصريين بالكويت.. خطوات تحديد موعد مسبق لزيارة القنصلية

يبحث الكثير من المصريين المقيمين بالكويت، عن كيفية تحديد موعد في القنصلية المصرية بدولة الكويت، لإنهاء عدد من التعاملات الورقية الهامة لهم، خاصة وأنه القنصلية هي التي تهتم بشئون الجالية المصرية هناك.

ومن المعاملات الهامة التي تنجزها القنصلية لأبناء مصر بالخارج، إصدار وثائق السفر الدائمة والمؤقتة وكذلك شهادات الميلاد والعديد من الوثائق والاجراءات الرسمية ونظام العمل القنصلي تحدده القوانين المصرية والكويتية اضافة الى القوانين الدولية.

وإليكم خطوات طريقة حجز موعد في القنصلية المصرية بدولة الكويت:-

- التسجيل من خلال رابط البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة المصرية في الكويت .

- تحديد الخدمة المطلوبة (حجز موعد).

- إدخال معلوماتك الشخصية والمطلوبة ، والمتمثلة في ما يلي (الاسم الكامل، رقم الهاتف، رقم بطاقة الهوية الوطنية).

- حدد المعاملة التي ترغب في تحديد موعد لها.

- أدخل بريدك الإلكتروني في الحقول المخصصة لهذا الغرض.

- حدد التاريخ الذي يناسبك واليوم.

- راجع جميع المعلومات التي أدخلتها، ثم انقر للتسجيل.

- ستصلك رسالة تحتوي على الكود لتحديد موعدك بالسفارة، ويجب عليك الاحتفاظ بالكود لتقديمه للموظف المسؤول لاستلام المواعيد والحجوزات أثناء ذهابك للسفارة بالكويت.

خدمات القنصلية المصرية بالكويت

وتقدم القنصلية إجابات جاهزة لجميع الأسئلة والطلبات المتعلقة بالأوراق والوثائق المختلفة من السلطات والمعاملات والرسوم، بالإضافة إلى المراجع المتعلقة بلوائح منح التأشيرات وتجديد المستندات، بالإضافة إلى توثيق عقد الزواج واكتساب الجنسية وخطوات إتمام التصديقات والعديد من المعاملات والمصالح المختلفة.

كما تتيح القنصلية إمكانية التعرف على إنهاء جواز السفر المحدث، من خلال تسجيل رقم الإيصال على موقع القنصلية، ثم معرفة تواريخ الاستلام.

وتوفر جميع الاستمارات المتعلقة بالتوكيلات الخاصة ونماذج الشهادات الشخصية والإدارية، مثل شهادة تثبت صحة الأوراق والمستندات الرسمية وتحديث صورة الطفل.