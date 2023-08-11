وفد طبى ورقابى لتهيئة مركز الكلى بالفيوم للحصول على الاعتماد

استقبل الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزاره الصحه بالفيوم وفدا من قطاع الرعاية العلاجية بالوزارة بقياده الدكتوره عزة عبد العزيز -المدير التنفيذى للمستشفيات النموذجية ووفدا من هيئة الاعتماد والرقابة بقيادة الدكتورة آيات اسماعيل لتهيئة مركز الكلى بمستشفى الفيوم العام للاعتماد استعدادا لتطبيق منظومه التامين الصحي الشامل وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه وتنفيذا لتعليمات الدكتور احمد سعفان- رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزاره الصحه والسكان و الدكتوراحمد طه -رئيس هيئة الاعتماد والرقابة وتحت اشراف الدكتورمحمد نادى -رئيس الادارة المركزية للطب العلاجى بالوزارة.

بدات الزياره بعقد اجتماع لوفود وزاره الصحه مع الدكتور وكيل الوزاره ومديري ادارات المديرية (العلاجى والجودة ومكافحة العدوى و التمريض) ومدير ادارة الكلى ومدير مركز الكلى بالفيوم العام و مديرى مستشفيات العام وطاميه والصدر واعضاء اداره الكلى والجوده ومكافحه العدوى بالمديريه والتمريض بالمديرية والمستشفيات وإدارة الدعم الفني.

خلال الاجتماع استعرض الدكتور حاتم جمال الدين وكيل الوزارة إنجازات مديرية الصحة بالفيوم وعدد المستشفيات والإدارات.

وعبرت الدكتورة عزة عبد العزيز -المدير التنفيذى للمستشفيات النموذجية بوزارة الصحة عن سعادتها بتواجدها بالفيوم وان الهدف من الزيارة هو تقديم الدعم لمديرية الصحة من اجل التهيئة للاعتماد .

و قام الدكتور محمود الجبالي- مدير ادارة الكلى بالمديرية بعرض انشطه الكلى في محافظه الفيوم كما قدم شرحا تفصيليا عن كيفية انشاء مركز الكلى الجديد بالفيوم العام واقسامه والخدمات المقدمه به و القوى البشرية العاملة به من الاطباء والتمريض والاداريين واوضح الهيكل الادارى له وعدد الأدوار والقاعات والماكينات الموجودة وعدد المرضى المترددين عليه.

و قامت الدكتوره آيات اسماعيل من إدارة الدعم الفني بهيئة الاعتماد والرقابة بعرض دور الاداره في تهيئه المراكز المتخصصه والمستشفيات للاعتماد والحصول على شهادات الجوده في الخدمات الصحية.

مجموعات عمل

بعد انتهاء الاجتماع تم تقسيم الحاضرين الى اربع مجموعات احداهما في قاعه الدكتور محسن فتيح بالمديريه وكان بها اعضاء الصيدله بالمديرية و المستشفى العام ومستشفى الصدر و مستشفى طامية والاخرى في قاعه التعليم الطبي المستمر بالمستشفى العام حضر بها اعضاء الجوده بالمديريه والمستشفى العام والصدر و طامية ,بينما استقبلت قاعة المناظير بالمستشفى العام المجموعة الثالثة وحضر بها اعضاء مكافحه العدوى بالمديريه والمستشفى العام و الصدر و طامية والقاعه الاخيره فى مركز الكلى بمستشفى الفيوم العام وحضر بها اعضاء السلامه والصحه المهنيه بالمديريه والمستشفى العام ومستشفى الصدر وطاميه واعضاء الصيانه الطبيه بالمديريه والمستشفى العام والصدر و طامية.

وقد استمرت الزياره لمده ثلاثه ايام وفي اليوم الاخير تم عقد اجتماع مع جميع الفرق بقاعه مركز الكلى بمستشفى الفيوم العام لمناقشه ما تم خلال الزياره بالاضافه الى توضيح بعض النقاط التي تحتاج الى تدعيم وكيفيه تلافي بعض السلبيات وكيفية ملء النماذج المطلوبة وتجهيز المستندات اللازمة للحصول على شهادة الجودة بعد زيارة اخيرة مرتقبة .

ومن الجدير بالذكر ان الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم حرص على وجود مستشفى طامية لتحضير مركز قسطرة القلب بها وكذلك مستشفى الصدر لزيارة مماثلة بعد الانتهاء من تطويرها للحصول على الجودة والاعتماد لهما .

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