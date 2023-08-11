رئيس الشيشان يُوضح موقفه من المُفاوضات مع أوكرانيا

رفض رئيس جمهورية الشيشان الروسية، "رمضان قديروف"، المُفاوضات مع أوكرانيا، مُعتبرًا أن روسيا ليست بحاجة لذلك بعد الانتصارات التي تُحققها سياسيًا وعسكريًا كما تكيف اقتصادها ونما، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

وقال قديروف: "المفاوضات يحتاجها الجانب الذي يدرك تماما أنه في وضع يائس. من الناحية الموضوعية، روسيا خارج هذه المعادلة، ومن خلال جر بلدنا إلى هذه العملية الطويلة والمضنية لبحث خطة سلام، فإنهم يحاولون فقط كسب الوقت، في الوقت نفسه، يتوهمون أن هذا يمكن أن يساعد نظام كييف على قلب مسار العملية العسكرية الخاصة".

فرض الغرب عقوبات شديدة ضد روسيا

وأشار قديروف إلى أنه في بداية العملية العسكرية الخاصة، فرض الغرب عقوبات شديدة ضد روسيا، محاولا إقناع الجميع بأنه في النهاية، وبسببها سيُدمر الاقتصاد الروسي، ولكن "الآن الوضع ليس بأفضل حال بالنسبة لهم".

وأكد أن الدول الغربية وجدت نفسها، بشكل غير متوقع، على حافة الانهيار الاقتصادي، بينما تكيف الاقتصاد الروسي ونما.

وتابع: "لهذا السبب أعتقد أنه لا جدوى من المفاوضات. نحن غير راضين عن هذا الإجراء. نحن ننتصر على كل الجبهات، سواء في ساحة المعركة أو على الساحة السياسية الدولية. كل ما تبقى هو إنهاء ما بدأناه".

من ناحية أخرى، أعلن رئيس قسم المشتريات في الجيش الأمريكي، دوغلاس بوش، عن الموافقة رسميا على شحن الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا.

وقال بوش إن الدبابات ستصل إلى أوكرانيا بحلول الخريف المقبل.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عنه قوله: "الآن، عليها (الدبابات) الوصول إلى أوروبا، ثم إلى أوكرانيا، مع كل المكونات من الذخيرة، وقطع الغيار، ومعدات الوقود، ومعدات الإصلاح"، كما أشارت القناة التلفزيونية إلى أن الولايات المتحدة أصلحت وأعدت 31 دبابة مخصصة لشحنها إلى أوكرانيا.

وقررت السلطات الأمريكية نقل الدبابات من طراز "إم 1 إيه 1" القديمة إلى كييف، بدلا من الإصدار الحديث من الدبابات.

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن دبابات "أبرامز" ستظهر في أوكرانيا، لكنها ستكون نماذج مختلفة وليست تلك التي وعدت بها واشنطن أوكرانيا في الأصل.