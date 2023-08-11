إحالة 675 مخالفات تموينية إلى النيابة العامة بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار تنفيذ الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين ومكافحة الغش التجاري بنطاق المحافظة، مؤكدًا أنه لن يسمح بالفساد خصوصًا فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين موجهًّا بتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

أوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميًّا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

في هذا الصدد، قال مختار: "إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات أسفرت خلال أسبوع عن تحرير (675) محضرًا في مجال المخابز والأسواق وضبط عدد من السلع الغذائية المختلفة لبيعها في السوق السوداء بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وتم تحرير (331) محضرًا في مجال المخابز، وعدد (344) محضرًا في مجال الأسواق.

قررَّ المحافظ إحالة 675 محضرًا بالمخالفات في مجال المخابز والأسواق والمحلات للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز المحافظة.

أوضح المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي المخابز والأسواق والمحلات بالمراكز سالفة الذكر وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر (نقص وزن، مواصفات، وتوقف عن الإنتاج، وتصرف فى الدقيق)، بالإضافة إلي عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وغلق في مواعيد العمل الرسمية، ومزاولة نشاط دون ترخيص، وتجميع سلع تموينية)، مضيفًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

أكد محافظ الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.