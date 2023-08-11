يلا شوت .. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم في البريميرليج .. YALLASHOOT

يلا شوت .. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم في البريميرليج .. YALLASHOOT ، تتجه أنظار الجماهير هذه الليلة نحو مدينة مانشستر، وتحديداً نحو استاد الاتحاد، المعقل الذي يعشقه أنصار فريق مانشستر سيتي، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر بدء مباراة فريقهم أمام بيرنلي في إطار منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم. تنقلب الأنظار إلى البث المباشر لهذا اللقاء الذي يعتبره عشاق الرياضة فرصة لمتابعة فريقهم المفضل في أولى مبارياته بتطلعات كبيرة للموسم الجديد. ويتساءل الجميع إذا كان حامل اللقب، مانشستر سيتي، سيواصل سيطرته على مجريات اللعب في الساحة الإنجليزية هذا الموسم والمضي قدماً في رحلة الحفاظ على اللقب.

تألق مانشستر سيتي في الموسم الماضي وتمكن من تحقيق إنجاز تاريخي بفوزه بالبطولات الثلاثة: الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا. عروضه المتميزة لفتت الأنظار على الصعيدين المحلي والأوروبي، ونجح في استحقاق إعجاب الجماهير وعشاق اللعبة على حد سواء. اليوم، يبدأ مانشستر سيتي رحلة جديدة في مشوار الدفاع عن لقبه، وتبقى التساؤلات قائمة حول إمكانية استمراره في تحقيق الانتصارات والإبهار في الموسم الجديد.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

تقام المواجهة الكروية ذات الأهمية الكبيرة اليوم على أرضية ملعب تيرف مور، حيث يتقابل فريق مانشستر سيتي مع منافسه فريق بيرنلي، ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري الإنجليزي. ستشهد هذه المباراة مساء اليوم الجمعة، الموافق 11 أغسطس الحالي، حيث تبرز تلك اللحظة كفرصة ذهبية لكلا الفريقين لبداية قوية في هذا الموسم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي | من هنــــا رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي | من هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

تتولى قنوات beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 3 TR و beIN Sports HD 1 English، إذاعة المباراة على الهواء مباشرة.

تعالوا بنا لنتعرف على توقيت المباراة:

الرياض – القاهرة الدوحة – الكويت دمشق – عمان بيروت – بغداد 10:00 PM الإمارات العربية المتحدة سلطنة عُمان 11:00 pm المغرب الجزائر تونس الثامنة مساءً ليبيا التاسعة مساء جرينتش السابعة مساءً

توقيت مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

وتبدأ صافرة المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا ، بينما في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا ، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي | من هنــــا رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي | من هنــــا

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد بيرنلي

استقر الإسباني بيب جوارديولا على التشكيل الذي يبدأ به مباراة بيرنلي.

ويلعب السيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – روبن دياز – مانويل أكانجي.

خط الوسط: رودري – كوفاسيتش – برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز – جاك جيرليش – إيرلينج هالاند.

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

سيكون عصام الشوالي هو معلق مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد بيرنلي في الجولة الأولي لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عبر قناة بي إن سبورتس، وستقام مباراة مان سيتي ضد بيرنلي عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية.