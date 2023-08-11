تطور مفاجئ في الخريطة السياحية عالميًا بسبب درجات الحرارة (شاهد)

تشهد حالة الطقس بمختلف أنحاء العالم موجات قياسية من ارتفاع درجات الحرارة، خلال ذروة فصل الصيف التي تعايشها مصر الآن، وتصل فيها درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية بالقاهرة والمحافظات.

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا سلطت فيه الضوء حول ارتفاع درجات الحرارة الشديد في الكثير من مدن العالم في الفترة الراهنة، الأمر الذي أثر بدوره على الكثير من العوامل المختلفة في قطاع كبير من العالم منها الخريطة السياحية، إذ إن الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة في الكثير من بلدان العالم، أدى إلى تغيير الخريطة السياحية بشكل واضح.

أشار التقرير إلى أنه يبدو أن وجهات الصيف المعتادة ستتغير عما قريب، أي أن الناس سيقضون صيفهم في النرويج بدلًا من فرنسا، وسيسافرون لقضاء إجازاتهم في نوفمبر بدلًا من يوليو، وكل ذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاحتباس الحراري.

تابع أن موجات الحرارة التي تعرض لها العالم هذا العام كانت شديدة، وتسببت في الكثير من الكوارث التي أثرت سلبًا على الموسم السياحي، إذْ اضطرت السلطات في اليونان على سبيل المثال لإجلاء حوالي 20 ألف شخص من جزيرة "رودوس"، والتي تستقبل السائحين لقضاء الصيف فيها، إذْ إن الحرائق جعلت بعض المنتجعات غير صالحة للسكن وكلفت شركات السياحة الملايين بعد دفع تعويضات للمتضررين وإلغاء السائحين لحجوزاتهم.

ارتفاع درجات الحرارة بدول أوروبا:

نوه التقرير إلى أنه منذ أربعينيات القرن الماضي وأوروبا تشهد موجات حرارة متتالية أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة فيها بشكل أسرع من بقية مناطق العالم، وفقًا لخبراء المناخ، كما أن التوقعات تشير إلى أنه من المحتمل أن تصبح البلدان ذات درجات الحرارة المعتدلة مثل دول الشمال وجهات سفر أكثر شعبية، إلا أن هذا سيكون له أثر سلبي على البلدان الذي تنتظر الموسم السياحي في الصيف بفارغ الصبر.

أكد أن القرى وسكان بعض المناطق في دول كاليونان وإسبانيا وتركيا يعتمدون فقط على السياحة فإذا قلت العطلات هناك سيتأثر الفقراء الذين يكسبون رزقهم من زيارة السياح لهم، إذْ إن مشكلة ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا لم تعد تهدد الموسم السياحي بل تهدد حياة السكان أيضًا، خصوصًا بعد أن تسببت الحرارة الشديدة بقتل أكثر من 60 ألف شخص في عام 2022.