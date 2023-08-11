عاجل
زال الخطر.. الأمم المتحدة تنتهي من سحب حمولة الناقلة صفر الأمم المتحدة تُعلن انتهاء أزمة ناقلة النفط صافر بكري: تغييرات شاملة في قيادات المؤسسات الصحفية خلال الفترة المقبلة نيازك تمطر سماء الأرض غدا.. ترقبوها
الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

حقيقة تقاضي رانيا المشاط 40 ألف دولار شهريًا من أحد البنوك الأجنبية.. فيديو

رانيا المشاط وزيرة
رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك حملات تشويه تحاول النيل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بشأن عضويتها في أحد مجلس إدارة أحد البنوك، معلقا: ليس صحيحا أن تحصل على دولار واحد وليس لها راتب شهري يصل لـ40 ألف دولار شهريًا كما قيل، لكنها ستحصل على مكافأة سنوية بالجنيه المصري فقط.

وأشار مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه لا تعارض بين منصب وزيرة التعاون الدولي وبين عضويتها في مجلس إدارة أحد البنوك، معلنا أنها نجحت في الحصول  على تمويلات خارجية وصلت لـ35 مليار دولار.

txt

رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التعاون الدولي جهود تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية

txt

وزيرة التعاون الدولي تُشارك في الدورة 19 من مؤتمر بنك الاستثمار الأوروبي EIB MED

ولفت بكري إلى أن الإعلام الإخواني يخدم الحكومة المصرية بشأن الكشف عن أكاذيبهم، منوها إلى أن الكذب لن يستمر لإدراك الناس بطبيعة الإخوان، موجهًا لها التحية على جهودها في منصب وزارة التعاون الدولي.

ووجه الإعلامي مصطفى بكري حكومة مصر بضرورة الانتباه لزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، مطالبا بخروج أحد المسؤولين بالرد على أزمة ارتفاع الأسعار، وهل هي بسبب جشع التجار أم اختلاف المنتج؟.

مواد متعلقة

وزيرة التعاون الدولي تُشارك في منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية

وزيرة التعاون الدولي تشهد تخريج 8 شركات ناشئة من برنامج CFA

جامعة الملك سلمان الدولية تستقبل وزيرة التعاون الدولي (صور)

وزيرة التعاون الدولي تُكرم المدير القطري للبنك الدولي ومدير العمليات

وزيرة التعاون الدولي تُشارك في احتفالية إطلاق النسخة العربية من كتاب "بنات النيل"

وزيرة التعاون الدولي تشارك في مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول تطوير دور البنك الدولي

وزيرة التعاون الدولي تلتقي الدفعة 55 للملحقين الدبلوماسيين الجدد

وزيرة التعاون الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي يكرمان أفضل الرؤساء التنفيذيين