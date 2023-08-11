حقيقة تقاضي رانيا المشاط 40 ألف دولار شهريًا من أحد البنوك الأجنبية.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك حملات تشويه تحاول النيل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بشأن عضويتها في أحد مجلس إدارة أحد البنوك، معلقا: ليس صحيحا أن تحصل على دولار واحد وليس لها راتب شهري يصل لـ40 ألف دولار شهريًا كما قيل، لكنها ستحصل على مكافأة سنوية بالجنيه المصري فقط.

وأشار مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه لا تعارض بين منصب وزيرة التعاون الدولي وبين عضويتها في مجلس إدارة أحد البنوك، معلنا أنها نجحت في الحصول على تمويلات خارجية وصلت لـ35 مليار دولار.

ولفت بكري إلى أن الإعلام الإخواني يخدم الحكومة المصرية بشأن الكشف عن أكاذيبهم، منوها إلى أن الكذب لن يستمر لإدراك الناس بطبيعة الإخوان، موجهًا لها التحية على جهودها في منصب وزارة التعاون الدولي.

ووجه الإعلامي مصطفى بكري حكومة مصر بضرورة الانتباه لزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، مطالبا بخروج أحد المسؤولين بالرد على أزمة ارتفاع الأسعار، وهل هي بسبب جشع التجار أم اختلاف المنتج؟.