مياه الفيوم تواصل سحب العينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم برئاسة المهندس محمد عبدالجليل رئيس مجلس إدارة الشركة، سحب العينات من مياه الشرب للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وكان قطاع المعامل بالشركة قد قام بتجميع أكثر من 35 ألف عينة من مياه الشرب ومياه الصرف الصحى منذ بداية شهر يوليو الماضي، للتأكد من المواصفات حرصا على سلامة المواطنين.

وأوضح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أن قطاع المعامل بالشركة يعمل على مراقبة ومتابعة سلامة ومأمونية مياه الشرب بالمحطات والشبكات، من خلال معامل المحطات والمعامل المركزية بهدف متابعة جودة مياه الشرب وكذلك الصرف الصحى والصناعى من أجل تحسين مستوى اداء الخدمه المقدمه للمواطنين والتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات قبل وصولها للمواطنين او المستهلكين واتخاذ اجراءات تصحيحية فى حالة عدم مطابقتها.

سحب عينات الصرف الصحى بمحطات المعالجة بالفيوم

وأشار "النجار" إلى أن الهدف من سحب عينات الصرف الصحى هو التأكد من مطابقة الناتج النهائي الخارج من محطات معالجة الصرف الصحى للحفاظ على البيئة والمجارى المائية من التلوث، بالإضافة إلى سحب عينات أخرى من خلال مراحل التشغيل بالمحطات للتأكد من ان عمليات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى تتم بصورة سليمة داخل كافة المحطات.

وفي هذا الشأن قام قطاع المعامل بمتابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحى والصناعى وتم تجميع 34876 عينة خلال شهر يوليو 2023، حيث تم سحب وتجميع عدد 34422 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة، عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزى لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة، بالإضافة إلى سحب عدد 419 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحى عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحى والإدارة العامة للمعمل المركزى للصرف الصحي، وعدد 35 عينة صرف صناعى عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعى. وفي سياق آخر تواصل إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، تنفيذ برامج التوعية التى تهدف الى رفع الوعى البيئى لدى المواطنين، وذلك من خلال عقد الندوات التوعوية والتثقيف الصحي وكذلك حملات طرق الأبواب التي تجوب كافة القرى والنجوع، وكذلك كافة المناطق التي تم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بالإضافة إلى التدريب الصيفي لطلاب كليه العلوم بمعامل ومحطات الشركة.