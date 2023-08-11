بعد 6 وقائع .. نصاب عابدين في قبضة الأمن بالقاهرة

أسقطت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة ، مسجل خطر في عابدين بوسط القاهرة، يجعله مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب على راغبي تغيير العملات الأجنبية، حيث ان المكان ممتلي بالسياح والأجانب وزيادة الإقبال على شركات الصرافة.

بعد 6 وقائع ..الإيقاع بنصاب عابدين في قبضة الأمن بالقاهرة

النصاب نجح في الإيقاع بـ6 ضحايا في وقائع مختلفة، حيث يستدرجهم ويستولى منهم على العملات الأجنبية ثم يختفي تماما، ويعاود الظهور في مكان أخر للبحث عن ضحية جديدة.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة عابدين ، حيث رصدت تحركات المتهم بعد تعدد بلاغات النصب.

فريق البحث تتبع خيوط الجرائم التي أبلغوا عنها، وبدأ ضباط مباحث القسم في التحري عن المتهم ورصد تحركاته، وتم إصدار إذن من النيابة العامة وإعداد الأكمنة اللازمة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته عملات محلية وأجنية.

وبفحص المتهم تبين أنه مسجل خطر وله معلومات جنائية ومقيم في محافظة الجيزة، وخلال مواجهته أقر المتهم بالنصب على المواطنين بدعوى قدرته على استبدال العملات الأجنبية ثم يلذ بالفرار.

وأقر المتهم في اعترافاته، بارتكاب 6 وقائع نصب، وعقب ذلك أرشد عن مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع جرائم النصب التي ارتكبها.

وباستكمال مناقشته أقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع النصب.

كشف لغز صورة جثة مجهولة داخل مستشفى بالقليوبية



كما كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول صورة عبر موقع "فيس بوك" تتضمن المساعدة فى التعرف على هوية أحد الأشخاص "متوفى" بأحد المستشفيات بالقليوبية.

تابعت الأجهزة الأمنية تداول صورة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن المساعدة فى التعرف على هوية (أحد الأشخاص) متوفى بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية.

وبالفحص تبين أنه تلقى قسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية) بتعرض والده (صاحب الصورة) لوعكة صحية أثناء تواجده بدائرة القسم، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى وتوفى أثناء إسعافه وأضاف بعدم علمه بوفاة والده إلا عقب نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعى.

وبمراجعة التقرير الطبى المنسوب صدوره للمستشفى والذى يفيد بحدوث الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.