ننشر المصروفات الدراسية في جامعة المنصورة الجديدة 2023

حددت جامعة المنصورة الجديدة الأهلية قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الملتحقين الجدد في العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وينعقد المجلس الأعلى للجامعات الأهلية خلال الأيام المقبلة لتحديد الحدود الدنيا للتقديم في الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2023-2024.

وأنشئت جامعة المنصورة الجديدة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 437 لسنة 2020 م، كجامعة أهلية مصرية لها الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح.

وتهدف جامعة المنصورة الجديدة إلى المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية ومن خلال تقديم تعليم عال يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليميا وعالميا.

وتعد جامعة المنصورة الجديدة الأهلية من جيل الجامعات الذكية، وتتبني برامج متنوعة تراعي أسواق العمل الحالية والمستقبلية محليا وإقليميا وعالميا، وتعمل على إتاحة الفرصة لخريجها في المنافسة على وظائف المستقبل.

وتطبق جامعة المنصورة الجديدة الأهلية نظام الساعات المعتمدة على جميع البرامج فيما عدا برامج الطب البشري التي تعتمد على البرنامج التكاملي.

برامج جامعة المنصورة الجديدة

وتضم البرامج الدراسية بجامعة المنصورة الجديدة كلا من: برامج الأعمال، وبرنامج المعاملات القانونية الدولية، وبرامج علوم وهندسة المنسوجات، وبرامج الهندسة.

كما تضم البرامج الدراسية في جامعة المنصورة الجديدة برامج علوم وهندسة الحاسب، وبرامج العلوم، وبرنامج الطب، وبرنامج طب الأسنان، وبرنامج دكتور الصيدلة، وبرامج العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وتقدم جامعة المنصورة الجديدة الأهلية أيضًا برامج الإعلام والاتصال، وبرامج تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وبرنامج التمريض، وبرامج الدراسات العليا.

وللتقديم في برامج جامعة المنصورة الجديدة الأهلية للعام الدراسي 2023-2024 لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة اضغط هنا.

وتضاف إلى المصروفات الدراسية في جامعة المنصورة الجديدة الأهلية الرسوم الإدارية، ورسوم الكشف الطبي، ورسوم التربية العسكرية، ورسوم تأمين المعامل ويتم استردادها عند التخرج.

مصروفات جامعة المنصورة الجديدة