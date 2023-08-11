بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم يلا شوت

كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم.. Kooralive،في هذا المقال، سنقدم لكم معلومات عن موعد مباراة اليوم بين فريق مانشستر سيتي وفريق بيرنلي، والتي تأتي ضمن جولة الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي. يستعد فريق مانشستر سيتي بكل قوته وتركيزه لهذه المواجهة، بهدف تحقيق الانتصار وبناء بداية جيدة للموسم. من ناحية أخرى، يستعد فريق بيرنلي بحماس وجهد مكثف لهذه المباراة، بهدف تحقيق الفوز وتحقيق بداية ناجحة في المسابقة.

توقيت مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

وتبدأ صافرة المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا ، بينما في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا ، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد بيرنلي

استقر الإسباني بيب جوارديولا على التشكيل الذي يبدأ به مباراة بيرنلي.

ويلعب السيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – روبن دياز – مانويل أكانجي.

خط الوسط: رودري – كوفاسيتش – برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز – جاك جيرليش – إيرلينج هالاند.

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كما عزز الأبطال صفوفهم خلال الصيف مع وصول جوسكو جفارديول وماتيو كوفاسيتش ، على الرغم من أنهم فقدوا اثنين من الشخصيات الرئيسية في نجاحهم الأخير في قيادة الكابتن إيلكاي جوندوجان ورياض محرز .

لا تزال علامات التساؤلات حول مستقبل كايل ووكر وبرناردو سيلفا ، وبينما من المؤكد أن المزيد من الوافدين سيصلون أيضًا ، هناك جدل صحيح حول ما إذا كان مانشستر سيتي قد ضعيف بشكل عام حتى الآن هذا الصيف.

سيكون الاختبار الحقيقي الأول لهذه النظرية صارمًا ليلة الجمعة حيث يرفعون الستار معًا عن الحملة الجديدة مع بيرنلي - فريق بقيادة قائدهم الأسطوري السابق كومباني.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

إنه مختلف تمامًا عن بيرنلي الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز في 2021-22 ، حيث تمكن كومباني على الفور من تغيير فلسفة كرة القدم وتجربة النجاح مع كلاريت في طريقه إلى لقب البطولة الموسم الماضي.

حصد بيرنلي 101 نقطة وخسر ثلاث مرات فقط - بما في ذلك مرة واحدة فقط على أرضه - في الدرجة الثانية الصعبة ، حيث سجل 87 هدفًا وتلقى شباكه 35 هدفًا في الدوري وهو في طريقه لإنهاء 10 نقاط. أقرب منافسيهم.

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هناك القليل من الجدل القائل بأن بيرنلي كان أفضل فريق مريح في البطولة الموسم الماضي ، ولكن طوال الحملة ، كان كومباني في مأزق للتأكيد على أن مثل هذه المكانة جعلته الفريق الحادي والعشرين الأفضل في إنجلترا.

مواجهات مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

تميل كفة الانتصارات في المواجهات التاريخية بين مانشستر سيتي وبيرنلي، نحو الستيزنز، حيث تقابلا الفريقان في 16 مناسبة بالريميرليج، خرج من خلال الفريق السماوي منتصرًا في 12 مباراة وخاسرًا مواجهة وحيدة فقط، فيما تسيد التعادل الموقف في 3 مباريات.