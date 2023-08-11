مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي اليوم يلا لايف

مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي اليوم يلا لايف ستجمع الميادين فريق مانشستر سيتي بفريق بيرنلي في تحدي مثير، حيث ستقام المباراة على ملعب تورف مور. تأتي هذه المواجهة ضمن الجولة الافتتاحية لموسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا يوم الجمعة الموافق 11 من أغسطس 2023.

تحظى مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي بمتابعة واسعة، حيث يترقب محبو الكرة الإثارة والمتعة في هذا اللقاء الذي يضع بطل الثلاثية التاريخية في مواجهة الفريق الوافد الجديد بيرنلي. ستكون هذه المباراة متاحة للمشاهدة عبر عدة مواقع بث مباشر.

مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي اليوم يلا لايف

بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، يسعى فريق مانشستر سيتي، المعروف أيضًا بـ"الفريق السماوي"، إلى الدفاع عن لقبه في مواجهة المنافس بيرنلي. هذه المباراة ستقام على ملعب "تيرف مور"، كجزء من الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، المعروف بـ"البريميرليج".

مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في افتتاح البريميرليج تعد حدثًا ينتظره العديد من محبي الكرة العالمية. يطمح الفريق السماوي في هذه القمة الرياضية إلى تحقيق الفوز واستمالة ثلاث نقاط أولى، مع الرغبة في معالجة الأداء بعد هزيمته في مباراة كأس الدرع الخيرية أمام أرسنال.

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من ناحية أخرى، يستعد بيرنلي بإشراف المدرب البلجيكي فينست كومباني لمواجهة مانشستر سيتي. يعول الفريق على ميزتي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية ضد هذا الفريق الكبير، بهدف تحقيق انطلاقة ناجحة في بداية الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

سيكون موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد بيرنلي في الجولة الأولي لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم ،عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، و الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد بيرنلي

استقر الإسباني بيب جوارديولا على التشكيل الذي يبدأ به مباراة بيرنلي.

ويلعب السيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – روبن دياز – مانويل أكانجي.

خط الوسط: رودري – كوفاسيتش – برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز – جاك جيرليش – إيرلينج هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية باعتبارها الناقل الأول لمنافسات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتولى قنوات beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 3 TR و beIN Sports HD 1 English، إذاعة المباراة على الهواء مباشرة.