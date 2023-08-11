بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي تويتر: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي تويتر: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر اليوم يلا شوت ، سيتجه تركيز عشاق كرة القدم نحو مباراة تجمع بين مانشستر سيتي وبيرنلي في الافتتاحية المثيرة لمنافسات الموسم 2023-2024 للدوري الإنجليزي الممتاز. يطمح الفريق الذي يقوده الفيلسوف الإسباني بيب جوارديولا إلى الدفاع عن لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي. انتقل معنا للاطلاع على تفاصيل أكثر حول هذه المواجهة المنتظرة بين مانشستر سيتي وبيرنلي في الفقرة التالية.

انضم النصف الأزرق لمانشستر إلى النصف الأحمر بصفته الأندية الإنجليزية الوحيدة التي أكملت الثلاثية الأسطورية في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ، حيث حصل السيتي على الكأس الأخيرة لأول مرة في تاريخهم.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي تويتر: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر اليوم يلا شوت

ويتمثل التحدي الآن في الاستمرار في رفع مثل هذه الارتفاعات غير المسبوقة ؛ لم يواجه مان سيتي أي مشكلة في دعم نجاح أحد الألقاب المحلية بلقب آخر ، لكن دوري أبطال أوروبا كان الكأس المقدسة للنادي ويمكن أن يكون هناك غالبًا تراجع بعد وصول فريق إلى قمة الجبل.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي تويتر

كانت هناك مؤشرات قليلة على أن مان سيتي سيتخلى عن معاييره ، ومع ذلك ، يذهبون مرة أخرى إلى الموسم الجديد كمرشحين لرفع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز - وهو أمر من شأنه أن يجعلهم يصبحون أول فريق في التاريخ يرفع أربعة فرق. ألقاب طيران اللغة الإنجليزية على الارتداد ، وتعزز مطالبتها بكونها أفضل فريق أنتجته هذه الدولة على الإطلاق.

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لا يزال أمامهم طريق طويل قبل أن يتمكنوا من البدء في التفكير في ذلك ، ومع ذلك ، قد تكون بعض الدهشة قد أثارت هزيمتهم أمام أتلتيكو مدريد في فترة ما قبل الموسم وأرسنال بركلات الترجيح في درع المجتمع.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر

سيشير جوارديولا بلا شك إلى حقيقة أنهم فقدوا درع المجتمع في كل من الموسمين السابقين أيضًا ، ومع ذلك استمروا في الفوز باللقب ، ولكن مع إنفاق العديد من منافسيهم بشكل كبير لتعزيز هذا الصيف ، هناك المزيد من التفاؤل من المعتاد أن يتم تحدي هيمنة السيتي من قبل أكثر من فريق واحد هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام مباراة مان سيتي وبيرنلي، مساء الجمعة 11 أغسطس، حيث تلعب على أرضية ملعب تيرف مور، معقل الأخير.

وتنطلق صافرة المباراة بين السيتيزين وبيرنلي ، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية.

وسيتولي الحكم كريج باوسون مهمة إدارة مباراة افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

وسيعاون الحكم الشهير، الثنائي سيمون بينيت وستيف ميرديث، على أن يكون الحكم الرابع هو جراهام سكوت.

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد بيرنلي

استقر الإسباني بيب جوارديولا على التشكيل الذي يبدأ به مباراة بيرنلي.

ويلعب السيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – روبن دياز – مانويل أكانجي.

خط الوسط: رودري – كوفاسيتش – برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز – جاك جيرليش – إيرلينج هالاند.