الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

حشد فلسطيني غفير يشيّع شابًا استشهد برصاص جيش الاحتلال.. فيديو

شيع الشاب ملفوفا
شيع الشاب ملفوفا بعلم فلسطين

قتل فلسطيني الجمعة برصاص جيش الاحتلال خلال مداهمة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت عائلته التي تجمعت لتشييع جنازته في مخيم طولكرم للاجئين. 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن محمود جهاد جراد 23 عاماً، "ارتقى فجراً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم"، ولف  جثمان جراد بالعلم الفلسطيني خلال تشييعه.

txt

البرلمان العربي يؤيد قرار أستراليا اعتبار أراضي فلسطين محتلة ومستوطنات إسرائيل غير شرعية

txt

جامعة هليوبوليس تستقبل وفد سفارة فلسطين لدعم الطلبة الفلسطينيين

وأكد جيش الاحتلال في بيان أن "مشتبهاً بهم أغلقوا الطرق وأطلقوا النار على الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية" خلال المداهمة. وأوضح الجيش أنه تم استخدام عبوات ناسفة وحجارة وألعاب نارية ضد قواته.

يأتي هذا في سياق مواجهات متكرّرة منذ أشهر بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية ولا سيّما في مدينتي نابلس وجنين اللتين تعتبران معقلاً للفصائل الفلسطينية المسلحة.

وأسفرت المواجهات منذ بدء العام الحالي عن مقتل ما لا يقلّ عن 214 فلسطينياً و28 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي، وفقاً لمصادر رسمية من الجانبين


 

 

مواد متعلقة

جامعة هليوبوليس تستقبل وفد سفارة فلسطين لدعم الطلبة الفلسطينيين

فلسطين: الدول التي توفر الحصانة للاحتلال الإسرائيلي شريكة في تخريب حل الدولتين

فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يضع الأقصى في خطر

فلسطين: دعوات بن جفير لتكريم قتلة شهيد فلسطيني تشجع على زيادة جرائم المستوطنين

حسن الخاتمة.. لحظة وفاة مؤذن مسجد فلسطين أثناء قراءة القرآن (فيديو)

فلسطين تنتقد إدارة بايدن وتصفها بـ "الضعيفة والسلبية"

عبدالمنعم سعيد: إسرائيل تعود بالزمن لـ 1948 وتخطط للالتهام فلسطين (فيديو)

فلسطين تُحذر من إرهاب ميليشيات المستوطنين واتساع اعتداءاتهم