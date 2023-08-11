حشد فلسطيني غفير يشيّع شابًا استشهد برصاص جيش الاحتلال.. فيديو

قتل فلسطيني الجمعة برصاص جيش الاحتلال خلال مداهمة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت عائلته التي تجمعت لتشييع جنازته في مخيم طولكرم للاجئين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن محمود جهاد جراد 23 عاماً، "ارتقى فجراً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم"، ولف جثمان جراد بالعلم الفلسطيني خلال تشييعه.

وأكد جيش الاحتلال في بيان أن "مشتبهاً بهم أغلقوا الطرق وأطلقوا النار على الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية" خلال المداهمة. وأوضح الجيش أنه تم استخدام عبوات ناسفة وحجارة وألعاب نارية ضد قواته.

يأتي هذا في سياق مواجهات متكرّرة منذ أشهر بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية ولا سيّما في مدينتي نابلس وجنين اللتين تعتبران معقلاً للفصائل الفلسطينية المسلحة.

وأسفرت المواجهات منذ بدء العام الحالي عن مقتل ما لا يقلّ عن 214 فلسطينياً و28 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي، وفقاً لمصادر رسمية من الجانبين



