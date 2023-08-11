«الدفاع المدني الروسي» يحبط هجومًا بطائرة مسيرة على منشأة في موسكو

نجحت وزارة الدفاع الروسية، في إحباط هجوم نفذه الجيش الأوكراني عبر طائرة مسيرة على منشأة في موسكو، وفقا لما ذكرته “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأشارت الدفاع الأوكرانية إلى أنه جرى إسقاط الطائرة المسيرة عبر وسائل الحرب الإلكترونية، كما أنها تحطمت بمنطقة غابات غربي مدينة موسكو، لافتةً إلى عدم وقوع أي إصابة أو ضرر بعدما جرى إحباط الهجوم الإرهابي.

وأعلن محافظ موسكو، سيرجي سوبيانين، أنه جرى ضبط محاولة للتحليق فوق مدينة موسكو بطائرة مسيرة واحدة، حيث قضت قوات الدفاع الجوي عليها دون وقوع أي إصابة.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تيليجرام»، أنه جرت محاولة للتحليق فوق المدينة بطائرة مسيرة، وبسبب أعمال الدفاع الجوي، فقد قُضي عليها، ولم يتعرض أي شخص للإصابة بأذى عندما سقط الحطام بمنطقة جسر كاراميشيفسكايا، ودون وجود أضرار جسيمة أيضا، كما أن خدمات الطوارئ في الموقع.

أوكرانيا تتهم روسيا بإطلاق 4 صواريخ فرط صوتية على غرب البلاد





وفي سياق آخر، اتهمت أوكرانيا، اليوم الجمعة، روسيا بإطلاق 4 صواريخ "كينجال" فرط صوتية على غرب أوكرانيا، فيما سُمع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف بعد أن أصدرت السلطات تحذيراً من غارات جوية في جميع أنحاء البلاد.

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الجوية أسقطت صاروخاً من بين 4 صواريخ فرط صوتية أطلقتها روسيا على مطار عسكري في منطقة إيفانو-فرانكيفسك غرب البلاد.

وأضاف الجيش على تليغرام: "دمرت (القوات الجوية الأوكرانية) صاروخا (فرط صوتي) من طراز إكس-47 في منطقة كييف. قصفت باقي الصواريخ مناطق قرب المطار. لحقت أضرار بالبنية التحتية المدنية، وأصاب أحد الصواريخ منطقة سكنية".

وطلب فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، من السكان البقاء في ملاجئ الاحتماء من الغارات الجوية. وكتب كليتشكو على تليغرام "هناك انفجارات في المدينة. ابقوا في الملاجئ". وأفاد كليتشكو بتناثر شظايا صاروخ على مستشفى للأطفال في المدينة، ولكن دون حدوث إصابات أو خسائر.

وقال مسؤولون في كييف إن الدفاعات الجوية تؤدي مهامها، وذكرت القوات الجوية أن روسيا أطلقت صواريخ فرط صوتية على منطقة كييف.

وأفادت هيئة البث العامة الأوكرانية بوقوع انفجارات في منطقتي فينيتسيا وخملنيتسكي. وقال مسؤول من خملنيتسكي إن الدفاع الجوي في المنطقة يؤدي مهامه.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة الطوارئ في روسيا اليوم، إغلاق المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو في موسكو وتعليق حركة إقلاع وهبوط الطائرات. وقالت الطوارئ لوكالة "تاس": "تم إغلاق المجال الجوي في منطقة مطار فنوكوفو، وتأجيل رحلات المغادرة والوصول".

ولاحقاً قالت وكالة "تاس" الروسية، إن السلطات أعادت فتح مطار فنوكوفو بموسكو، وإن حركة الطيران به تسير بشكل طبيعي.

من جهته، أعلن جيش روسيا، الجمعة، أنه دمر مسيّرة أوكرانية فوق ضواحي غرب موسكو في ظل تزايد الهجمات من هذا النوع على العاصمة الروسية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام "تم بعد الظهر إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة مسيّرة جوية على منشأة في موسكو"، وأضافت أنه تم "القضاء على المسيّرة بوسائل الحرب الإلكترونية، وتحطمت في منطقة حرجية غرب موسكو"، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار.

كما أعلن مصدر في سلطات الطيران الروسية، اليوم، أن المجال الجوي فوق مقاطعة كالوغا جنوب غربي العاصمة موسكو مغلق. وقال المصدر في تصريحات لوكالة "ناس": "المجال الجوي فوق مطار كالوغا مغلق من أجل ضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية".

في سياق آخر، أكدت السلطات الروسية أن القوات الأوكرانية أطلقت صباح اليوم على مدينة غورلوفكا في دونيتسك 4 ذخائر عنقودية.

وأضافت أنه تم إطلاق النار من مدفعية 155 ملم، وأطلق الجيش الأوكراني أربع قذائف عنقودية على المدينة.

وفي تطور لاحق، أعلن الجيش الروسي، الجمعة، أنه ضرب "مرتزقة أجانب" في زابوريجيا، غداة قصف روسي استهدف فندقا أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل وإصابة 24 شخصا بجروح في المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا، نقلا عن فرانس برس.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشنكوف: "تم ضرب موقع انتشار مؤقت لمرتزقة أجانب في محيط مدينة زابوريجيا".