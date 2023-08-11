مايكل سينكو: الحضارة المصرية مصدر إلهام لمصممي الأزياء (شاهد)

أشاد مصمم الأزياء العالمي، مايكل سينكو، بالحضارة المصرية، قائلا: "مصدر إلهام لمصممي الأزياء حول العالم، وكان حلمًا لي أن أعرض تصميماتي في مصر"، لافتا إلى أنه يصمم بعض الأزياء لنجوم هوليود والأسماء الشهيرة.

وتابع سينكو خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أنه من الأهمية أن نفكر بشأن السوق العالمية، وفهم السيدات اللاتي يرتدين أزياءه وتصميماته، لافتا إلى أن النساء لديهن ذوق مختلف تمامًا، وكل تصميم يركز على شخصية السيدة التي ترتديه، لتصبح فريدة من نوعها، ولكن يمكننا رؤية الفارق بين نجوم هوليود والنجوم الأمريكان والأوروبيين، واختلافهم عن النجوم العرب حيث إن هناك اختلافًا في الأذواق.

ووواصل سينكو أنه دائما ما يضع لمسات على تصميماته، حيث إن هناك الكثير من التفاصيل التي تتأثر بالتصميم في كل زي من الأزياء، لافتا إلى أنه لا بد أن يتسم التصميم بالانفراد، مستطردا أن هناك مشروعًا جديدًا سوف يركز على مجموعات جاهزة من التصميمات.

وقال إنه يرغب في تعزيز علامة "مايكل سينكو"، ودفعها إلى العالمية حتى تصل إلى الجميع.

وأوضح أن هذه المرة هي الزيارة الخامسة له لمصر، ولكنها الزيارة الأولى في الساحل الشمالي ومدينة العلمين، لافتا إلى أن أن مدينة العلمين رائعة، وسوف تكون الوجهة السياحية المستقبلية، مفيدا بأنه ينظم عرضًا للأزياء والموضة، وتعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها بعرض مجموعاته من الأزياء في مصر، وخاصة في مدينة العلمين الجميلة.

وأشار إلى أنه دائمًا منبهر بتاريخ مصر القديمة، فمعظم مجموعاته من الأزياء تتأثر بالتاريخ المصري مثل: الفن والآلهة والرموز المصرية واللغة الهيروغليفية.