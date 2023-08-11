محمد صلاح.. موعد الظهور الأول للفرعون مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

يلتقي فريق الكرة الأول بنادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، أمام تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب "ستامفورد بريدج"، ديربي الكرة الإنجليزية بين ليفربول وتشيلسي، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد المقبل الموافق 13 أغسطس الجاري.

محمد صلاح

يسعى محمد صلاح إلى تحقيق رقما قياسيا جديدا بتسجيله هدفا أمام تشيلسي فى الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي حيث يمتلك الفروعون المصري 8 أهداف في الجولة الأولى على مدار السنوات الماضية.

يتساوى صلاح مع آلان شيرر وفرانك لامبارد وواين روني فى عدد الأهداف، بينما حال تسيجله أمام تشيلسي ينفرد بالرقم القياسي كهداف للمباريات الافتتاحية للبريميرليج.

يدخل الريدز سباق البريميرليج بموسمه الجديد مدعما صفوفه بصفقات جديدة أبرزهم الثنائي أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسولاي، بجانب اتظار حسم صفقة مويسيس كايسيدو، فيما يخوض البلوز طريقه في الدوري الإنجليزي بـ 6صفقات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول وتشيلسي على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحاصلة على حقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط.