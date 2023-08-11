نظم فرع ثقافة سوهاج، برئاسة جلال أبو الدهب، عدة أنشطة ثقافية وفنية وأدبية في إطار حرص وزارة الثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، على غرس الأدب والثقافة في نفوس النشء.

واقدم نادي أدب طهطا بقصر ثقافة طهطا صالونه الأسبوعي، وأولى تجهيزات وبروفات الاحتفال بالليلة المحمدية، والتي تقام تحت إشراف شعراء وأدباء نادي أدب طهطا، وعلى رأسهم الشاعر والباحث الكبير أحمد الليثي والشاعر ناصر الردان والشاعر صبري ضاحي والشاعر أكرمي الهلاوي والشاعر محمد أحمد عشري، إعداد الشاعر محمود رمضان، الحان محسن البدري، أداء وغناء فريق أدب نادي طهطا، تسنيم الأمير، الزهراء علي، ريناد عمرو، اسراء محفوظ، بسنت محمد، سندس محمود، عمر محمد، سلمي أبو الفضل، ريناد السيد، ريماس أكرامي، أحمد أكرامي، رودينا محمود، تحت إشراف أكرامي الهلاوي، رئيس نادي أدب طهطا.

كما استمر نشاط ورش الفنون التشكيلية ضمن الأنشطة الصيفية لقصر ثقافة طهطا، حيث سيتم تدريب المشاركين من قبل المدرب الفني نبيل شحاتة. وقد تمت مناقشة كتاب بعنوان "صحة الطفل"، من تأليف الدكتور خليل مصطفى، وقد قدم المحاضر راضي الطهطاوي.

ونفذ قصر ثقافة الطفل التابع لفرع سوهاج لقاء نادي أدب للطفل للموهوبين في كتابة القصة والشعر بمكتبة رفاعة الطهطاوي، بحضور القاص محمد عبد المطلب، رئيس اتحاد كتاب جنوب الصعيد، والمشرف العام لنادي أدب قصر الطفل، وبحضور الكاتب مجدي حشمت والروائي عمرو دنقل.

بيت ثقافة ساقلته نفذ مسابقة معلومات عامة وورشة رسم للأطفال رواد المكتبة، قامت بتنفيذها أمل عبد الرؤوف. كما نفذ بيت ثقافة العسيرات محاضرة حول التنشئة السليمة للطفل، قدمها أحمد إبراهيم. ونظمت مكتبة أم دومة الثقافية ندوة مكتبية بعنوان "قناة السويس الجديدة"، حاضرها أيمن نجدي، أمين المكتبة.

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج

صالونات ادبية وانشطة ثقافية وورش فنية متنوعة تقام في فرع ثقافة سوهاج