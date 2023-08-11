السيطرة على حريق نشب بسوبر ماركت في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، نشوب حريق بأحد المحال التجارية "سوبر ماركت"، نتيجة ماس كهربائي، مما تسبب فى إتلاف البضاعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الحماية المدنية بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع النيران بسوبر ماركت بالبياضية جنوبي الأقصر.



وتم الدفع بعدد سيارات إطفاء لموقع الحريق، للسيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المحيطة، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر فى الأرواح، بعد أن تسبب فى إتلاف بضاعة تقدر بحسب روايات الأهالي بنحو مليون جنيه، وتم على الفور تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى أن مدينة إسنا قد شهدت أمس الخيس نشوب حريق فى أشجار نخيل، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.