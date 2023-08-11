تسليم أصول ومعدات 40 مشروعًا ضمن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي بالأقصر

تواصل مؤسسة مهنة ومستقبل تسليم مشروعات برنامج فرصة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، جهودها لتغيير ملامح القري بمحافظة الأقصر في المجالات كافة وسط حالة من البهجة والسعادة والارتياح.

تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، و محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر

و محمد رزق رئيس مجلس مدينة ومركز الطود.



أقيمت فعاليات احتفالية تسليم مشروعات دعم وتمكين مستفيدى برنامج تكافل وكرامة اقتصاديًّا واجتماعيًّا تحت شعار الانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال المادي، قام برنامج فرصة وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع البنك الدولى فى إطار عقد التعاون المبرم مع مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية لتنفيذ مشروع "ابدأ من جديد" والذي تنفذه المؤسسة في إطار تطبيق رؤية مصر ٢٠٣٠ بشأن تمكين مستفيدي برنامجي تكافل وكرامة، وتطبيق سياسات التحول للعمل الحر وإجراءات الشمول المالية، ويستهدف المشروع الوصول لعدد (١٨٠٠ أسرة بمحافظة الأقصر) من مستفيدى برنامجي تكافل وكرامة وبالتركيز علي الفئة العمرية من ١٩ وحتي ٥٥ سنة، إذْ يتم تدريبهم فنيًّا ومهاريًّا علي مهارات ومجالات العمل وتمويل أصول المشروعات.



وخلال الفعالية قامت وزارة التضامن الاجتماعي، برنامج فرصة ومؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية، بتسليم أصول ومعدات المشروعات والوحدات الإنتاجية لعدد ٤٠ مشروعًا فى مجال صناعة الملابس الجاهزة والخياطة من المستفيدات والمستفيدين من خدمات المشروع بغرض تشجيع الإنتاج وتشغيل مشروعات إنتاج منتجات الملابس الجاهزة والحقائب والأزياء والمفروشات. إذْ يتم تقديم منحة تمويلية في صورة أصول ومعدات لكل مستفيدة ومستفيد علي أن يقوم منحة مجانية مقدمة من برنامج فرصة وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية.



أفاد محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر أنه تم تسليم أدوات الإنتاج ونقل الأصول لمشروعات الخاصة لعدد ٤٠ من مستفيدي تكافل وكرامة.

أكد محمد رزق رئيس مجلس مدينة ومركز الطود تشجيع سياسات التحول للعمل الحر وتطبيق إجراءات الشمول المالية.



كما أكد محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن مستفيدى برنامجي تكافل وكرامة يتم تدريبهم فنيًّا ومهاريًّا علي مهارات ومجالات العمل وتمويل أصول المشروعات قبل مرحلة تستلام المشروعات.



كما أفادت شيماء الحسينى أمين صندوق والمشرفة على قطاع الحرف اليدوية، أن مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية تستهدف تمكين الفئات الأكثر تهميشًا واحتياجًا، خصوصًا الشباب والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل أو إنشاء مشروعات صغيرة، والعمل معهم من خلال التدريبات والمتابعة على استدامة النتائج.



كما أكد أحمد بشير رئيس مجلس أمناء مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية أن مسئوليتنا نحو مجتمعنا المصرى وحقوق أفراده المتساوية، ودورنا كمؤسسة تنموية غير هادفة للربح فى إحداث تأثير وتغيير إيجابى وتنميه مجتمعية شاملة ومستدامة مع الحفاظ على هويته المتميزة، مؤمنين بأهمية التمكين الاقتصادى والاجتماعى فى تحقيق تنمية مستدامة، مرتكزين على قيمنا ومبادئنا الإيجابية، وتطوير قدراتنا المتنوعه باستمرار، وخبراتنا ومعارفنا المتنوعة،وعلاقاتنا الطيبة بالكثير من الأطراف أفراد ومنظمات ،والقاعدة الشعبية والمجتمعية العميقة والممتدة.



وأكدت جهاد صابر مدير مشروع ابدأ من جديد الممول من وزارة التضامن الاجتماعى برنامج فرصة أن مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية تهدف لتمكين جميع فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب من أجل تنمية شاملة مستدامة وتسعى للمساهمة فى القضاء على الفجوات المجتمعية التى تأثر بالسلب على نمو المجتمع وتطوره.



تهتم المؤسسة بصفة خاصة بالتمكين الاقتصادى والاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا وخاصة فى المناطق المهمشة وخاصة المرأة والشباب وتنتهج فى ذلك استراتيجية تقوم على دعم وبناء مهارات وقدرات تلك الفئات ومنحهم/هن الأدوات التى تمكنهم/هن من إدارة حياتهم/هن بشكل فعال مع تسهيل حصولهم/هن على فرصٍ حياتية أفضل.

وخلال الفعالية الأولي قامت مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية بدعم وتمويل من برنامج فرصة وزارة التضامن الاجتماعى تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر بتسليم أصول ومعدات وخامات المشروعات والوحدات الإنتاجية لمستفيدى برنامج تكافل وكرامة من المستفيدات والمستفيدين من خدمات المشروع وعددهم (٤٠) بغرض تشجيع الإنتاج وتشغيل مشروعات إنتاج منتجات والأزياء والمفروشات، إذْ يتم تقديم منحة تمويلية مجانية في صورة أصول ومعدات لكل مستفيدة ومستفيد.



جدير بالذكر أنه تم سابقًا نقل الأصول لعدد ٥٣١ أسرة من مستفيدى تكافل وكرامة بمركز الطود وإسنا وأرمنت والبياضية بواقع ٥٠٦ مشروعات تربية وتسمين أغنام و ٢٥ مشروعًا تربية الدواجن لإنتاج البيض ٤٠ مشروعًا صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات بإجمالى عدد مشروعات ٥٧١ مشروعًا بتمويل بتمويل ٩ ملايين جنيه مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى برنامج فرصة بالتعاون مع مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية.



حضر لقاء تسليم الأصول: محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد رزق رئيس مجلس مدينة ومركز الطود بمحافظة الأقصر، وأحمد بشير رئيس مجلس أمناء مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية وشيماء الحسينى أمين صندوق مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية، وفريق عمل برنامج فرصة مصطفي عيد، حمدان محمد، ومدثر عبدالرحمن، والسادة مديرى الإدارة الاجتماعية والوحدات الأستاذ النوبي عبدالله مدير إدارة الطود، والأستاذة نبوية محمد رئيس وحدة الطود ورؤساء مجالس الجمعيات الشريكة بمركز الطود، منتصر محمود، ممثل عن الجمعية الخيرية الإسلامية بنجع الدار، محمد ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية حق الفقير بالندافين، والأستاذ خالد محمد أمين صندوق مجلس إدارة جمعية التقوى للتنمية بالطود، خالد التهامى أمين عام الاتحاد الإقليمى للجمعيات،أحمد عبداللطيف مدير إدارة الإعلام و العلاقات العامة بمجلس مدينة الطود، ومصطفي حرزالله المدير التنفيذى لمؤسسة اسمعونا، وأشرف الهلالي رئيس مجلس مؤسسة ميدان الجنوب، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعى وفريق عمل مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية.