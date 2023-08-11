تماسيح تدخل شقة في إندونيسيا عبر فتحات الصرف الصحي (فيديو)

تفاجأ سكان شقة في إندونيسيا، بدخول تماسيح إليهم عبر فتحات الصرف الصحي ما تسبب في إصابتهم بالرعب والذعر.

وأظهرت لقطات تلفزيونية نشرتها قناة "سكاي نيوز العربية" اليوم الأحد، لحظة خروج تمساح من الصرف الصحي، بعد تكسير الأرض وكان في انتظاره أحد المتخصصين ليصطاده، وبعد الإمساك به ظهر تمساحا آخر وخرج من الصرف.

ومن المعروف أن التماسيح تعيش في المياه العذبة والبحيرات والأنهار، ولكنها قد تتسلل إلى الأنظمة الصرف الصحي بحثًا عن فرص غذائية جديدة أو بسبب تغيرات في البيئة.

وتعكس هذه الحادثة النادرة حاجة إلى تعزيز الوعي بين السكان حول تأثير التغيرات البيئية على حركة الحيوانات، وضرورة تكثيف جهود السلطات لتعزيز السلامة العامة واتخاذ التدابير الوقائية لمنع تواجد التماسيح والحيوانات البرية الأخرى في المناطق الحضرية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الأعوام الأخيرة، تزايدت حالات وجود التماسيح في المناطق الحضرية في إندونيسيا، مما يعزز الحاجة إلى تطوير استراتيجيات للتعامل مع هذه المواقف الطارئة والحفاظ على سلامة السكان.

نصائح عند ظهور تماسيح في منطقة سكنية

الابتعاد عن التماسيح: يجب على السكان البقاء بعيدًا عن التماسيح وعدم التقرب منها. ينبغي الحفاظ على مسافة آمنة وعدم محاولة التفاعل معها أو إزعاجها.

الابلاغ عن الحالة إلى السلطات: يجب على السكان إبلاغ السلطات المحلية عن أي حالة دخول للتماسيح إلى المناطق الحضرية. يتعين على السلطات المختصة التعامل مع الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التمساح بأمان.

عدم التفاعل مع التماسيح: ينبغي تجنب محاولة التعامل مع التماسيح أو إبعادها بمفردك. وجود تمساح في المنطقة يشكل خطرًا على السلامة، ويجب ترك إزالته والتعامل معه للفرق المختصة.

عدم إطعام التماسيح: يجب أن يتجنب السكان إطعام التماسيح أو ترك الطعام في الأماكن العامة. قد يتسبب إطعام التماسيح في جذبها إلى المناطق السكنية وتصاعد المشكلات.

توعية السكان: ينبغي تعزيز الوعي بين السكان حول تصرفاتهم وسلوكياتهم في المناطق الحضرية. يجب تعليم الأطفال والبالغين عن كيفية التعامل مع حالات دخول التماسيح إلى المناطق السكنية والإبلاغ عنها على الفور.

إجراءات الأمان العامة: ينبغي الالتزام بإجراءات الأمان العامة والحفاظ على المسافة الآمنة من الأنهار والبحيرات التي قد تكون موطنًا للتماسيح. كما ينبغي على السلطات المحلية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المناطق المعرضة لخطر دخول التماسيح.