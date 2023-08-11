اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في نابلس.. فيديو

اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في نابلس وقلقيلية، ظهر اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 ، خلال فعاليات رافضة للاستيطان.

وأصيب عدد من الشبان بحالات اختناق، خلال المواجهات التي شهدها محيط جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، وبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، وذلك خلال إشعال الإطارات المطاطية قرب بؤرة "أفيتار" الاستيطانية المقاومة على قمة جبل صبيح، ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة.

مصادر صحفية:"اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال على جبل صبيح جنوب نابلس". pic.twitter.com/iuMum9aU6L — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 11, 2023

كما تعرض عدد من الصحفيين والنشطاء للإصابة في بيت دجن شرق نابلس، من بينهم منسق لجنة التنسيق الفصائلي نصر أبو جيش، إثر الاعتداء عليهم بالضرب من قبل قوات الاحتلال وقنابل الغاز خلال قمعها الفعالية الأسبوعية المنددة بالاستيطان.

وقمعت قوات الاحتلال المسيرة، الرافضة لإغلاق مدخل بلدة بيت دجن منذ عدة سنوات، ومطالبة بوقف الاستيطان على أراضي القرية.

أًصيب 4 مواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق، خلال المواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم، بسبب قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال، كما خرجت في كفر قدوم المسيرة الأسبوعية المنددة بالاحتلال والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ سنوات.