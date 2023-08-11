ضبط متهم بممارسة السحر والشعوذة داخل مسجد بالخليفة

أوقعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المتهم بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل مسجد بالخليفة، وتوالت النيابة التحقيق .

الداخلية ..تضبط متهم بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل مسجد بالخليفة



وكانت المتابعة الأمنية ،قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وأقر بقيامه بالرقية الشرعية لإحدى السيدات بناءً على طلبها دون مقابل .وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما شهدت مدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية وفاة ربة منزل، إثر سقوطها من على درج منزلها بدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام،

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود بلاغ بوفاة ربة منزل تدعى م ح خ، 35 سنة، من على درج منزلها في دائرة المركز ولقيت مصرعها فور وصولها المستشفى

وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتحفظ على الجثة، والعرض على الطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة وسؤال أهلية المتوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وفي واقعة أخري، فقد سباك حياته في مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة مع شقيقان بقرية شبرا شهاب التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لقيامه بالدفاع عن صديقه من بطش الشقيقين وتعديهما عليه بالضرب، فقاما بطعنه بمطواة أودت بحياته، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.



وصرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بمصرع شخص يدعى أسعد. ا 38 سنة، سباك مقيم دائرة المركز.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشادة كلامية مع المجنى عليه والمتهمين هما "ا. ج وشقيقه م"، مقيمين دائرة المركز، لقيامه بالدفاع عن صديقه لقيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب، على إثر ذلك طعنوه بسلاح أبيض" مطواة" عدة طعنات نافذة بالجسد.



وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق