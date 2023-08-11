مهندس النظافة.. دبي تكرم عاملي الشوارع ورواد تويتر ينقسمون

تعزيزًا لحقوق عمال النظافة وتقديرًا لجهودهم العظيمة في المحافظة على نظافة ومظهر شوارع دبي، قررتْ إمارة دبي تغيير اسم عامل النظافة، إلى اسم مهندس النظافة، وهو قرار فريد من نوعه لتطوير مجال عمل النظافة.

أعلنت دبي في 10 أغسطس 2023، القرار الذي تحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر تويتر، وقال حساب باسم الدكتور عادل سجواني: "حاب أشكر بلدية دبي على هذه المبادرة بتغيير مسمى عامل النظافة إلى مهندس نظافة، وإلى المهندس ليش زعلان عادي تراه اسم يعني ما ياخذ راتبك".

وأضاف: "نحن الدكاترة ما زعلنا يوم الكل سموه دكتور مثل الإداري والصيدلاني والعلاج الطبيعي وغيرهم بالعكس نحن نقولهم دكتور بعد وقلوبنا بيضا".

وعلق إسماعيل: "دبي تغير اسم مهنة عامل النظافة إلى مهندس النظافة فعلا بلد الإنسانية" بينما قال حساب باسم فرحان : "لست مع فكرة تسمية عامل النظافة بـ "مهندس نظافة" الألقاب لا تمنح مجانًا".

اقترح وجود كادر يتدرج فيه العامل يبدأ من متدرب ثم عامل نظافة أول، ثم مشرف تنظيف ويترقى حتى يصل إلى "أخصائي نظافة" بحيث يكون ذلك حافزًا على الإبداع والتميز".