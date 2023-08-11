نقيب مهندسي أسيوط يشارك في حفل خريجي الفنون الجميلة (صور)

شارك المهندس أسامة محمد أنور، نقيب مهندسي أسيوط، والدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عزت مرغني، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط، والدكتور محمد حلمي الحفناوي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، في حفل تكريم خريجي الدفعة الثالثة من كلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط.

وقدم المهندس أسامة محمد أنور خلال كلمته بالحفل التهنئة لجموع الخريجين والخريجات بعد سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة لتحقيق النجاح، معربًا عن سعادته العظيمة بهذا اليوم الذي تطوى فيه صفحة من صفحات الحياة، صفحة كان فيها الجد والاجتهاد رفيقًا على الدوام، وبدء صفحة جديدة نحو مستقبل مشرق -بإذن الله تعالى-، داعيًا إياهم بالتحلي بالثقافة الواسعة وسعة الاطلاع مع امتلاك الذوق والحس الفني واللمسة الإبداعية والتنسيق.

وأشاد نقيب مهندسي أسيوط بالدور البارز لأعضاء هيئة التدريس بالكلية والذين ساهموا في الوصول إلى هذا اليوم، في كلية الفنون الجميلة والتي بزغ نجمها في سماء جامعة أسيوط العريقة منذ عام 2016م، لتبدأ الدراسة بها في العام الجامعي 2016 /2017م بجد وبحزم وبتقنيات خدمية متميزة، وتنطلق بقوة وشموخ لتخرج فنان تشكيلي متميز قادر على مواكبة التقدم المذهل والمستمر الذي يشهده العالم الآن وذلك من خلال الاهتمام بالخدمات المجتمعية والبرامج التعليمية والبحث العلمي، لافتًا أن الكلية قد نجحت بفضل قيادتها الحكيمة في احتلال مكانة متقدمة ليس فقط بين كليات الجامعة بل بين نظيراتها من الكليات الأخرى بجامعات مصر المختلفة رغم حداثة إنشائها.

وحول مشاركة نقابة المهندسين بأسيوط بحفل الخريجين، فقد أوضح المهندس حمادة تغيان أبو عيطة أمين صندوق النقابة الفرعية، أن المشاركة جاءت دعمًا لخريجي الدفعة الثالثة، حيث ينتسب خريجو قسم العمارة بالكلية لنقابة المهندسين، بعد إتمام دراستهم بالكلية، لافتًا أن الهندسة المعمارية هي فن وتقنية التصميم والبناء، ويتم استخدامها لتلبية كل من المتطلبات العملية والجمالية وبالتالي خدمة كل من الغايات النفعية والجمالية، فالهندسة المعمارية تمزج بين التخطيط، والتصميم، والإنشاء، منوهًا إلى أن الحضارات التاريخية تم تخليدها من خلال الإنجازات المعمارية الباقية.

وشهد حفل التكريم أيضًا حضور الدكتور مهندس وائل محمد أحمد، مقرر لجنة التدريب وعضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بأسيوط، بمجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، والمهندس محمد عبد الله عبد السلام مدير إدارة المشروعات بنقابة المهندسين بأسيوط، والدكتور هيثم محمد ثابت المستشار الإعلامي والثقافي للنقابة، وكوكبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية، ولفيف من أولياء الأمور والخريجين وطلاب الجامعة.