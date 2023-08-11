أطباء السودان يدخلون إضرابًا مفتوح

أعلن عدد من أطباء السودان، الإضراب والمطالبة بمستحقاتهم المالية والمهنية المتأخرة، وهو الإضراب الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل الماضي.

وقرر أطباء مستشفى الأبيض التعليمي في ولاية كردفان، وهو مركزا للجرحى المتأثرين بالحرب، الإضراب عن العمل، وتوقف خدمات الطوارئ وأقسام العيون والأطفال والأذن والأنف والحنجرة والعظام، وجراحة المسالك البولية والأمراض النفسية والجلدية والأمراض التناسلية بالمستشفى التعليمي.

واستثنى الأطباء من الإضراب بعض المراكز، مثل مركز الجُمِيح لغسيل الكلى الوحيد تقريبا على مستوى الولاية، ومستشفى النساء والتوليد الذي يستقبل الحالات الطارئة فقط، والإلتزام بعلاج المرضى الموجودين سلفا بالمستشفى حتى خروج آخر مريض.

ويعاني أطباء السودان من العمل تحت ضغط الحرب المشتمرة في الخرطوم ودارفور، كما يعاني الأطباء والكوادر الطبية والعاملين بالدولة والقطاع الخاص، عامة من توقف المرتبات والمستحقات المالية لأربعة أشهر، ووصل العديد منهم إلى ذروة الأزمة ما دفعهم إلى الإضراب.