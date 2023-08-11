HUAWEI AppGallery تنظم حدثًا كبيرًا لألعاب باتل رويال في مصر

نظمت منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery بالتعاون مع أفضل لعبة Battle Royale للموبايل حدثًا مثيرًا للألعاب، حضره أكثر من 300 محترف لهذه الألعاب بالجامعة الأمريكية في القاهرة والذي تميز بالروح التنافسية العالية بين أفضل لاعبي ومحترفي ألعاب باتيل رويال على الهاتف للفوز بمجموعة كبيرة من الجوائز، وهو ما يؤكد سعي هواوي الدائم للتفاعل مع كافة عملائها من خلال أفكار جديدة لبث روح حيوية ومثيرة.



وقد عكس الحدث الشهرة المتزايدة التي تحظى بها ألعاب المحمول والحضور القوي لمجتمع عشاق ومتحمسي لعب Battle Royale للموبايل في مصر. وقد استعرض اللاعبون مهاراتهم الفائقة في خوض معارك محتدمة، من خلال الحنكة في الجمع بين الاستراتيجية الفاعلة، والعمل الجماعي، والمناورات الحماسية.





وفي أعقاب نجاحه الكبير في تنظيم وإدارة العديد من أحداث الألعاب الناجحة “أوفلاين” في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لعبت متاجر"هواوي اكسبيرينس" مصر، دوراً فاعلاً وحيوياً في ضمان نجاح الحدث من خلال تنظيم حدث للألعاب بهذا الحجم أوفلاين، والذي تطلب تخطيطاً دقيقاً وتعاوناً وثيقاً مع فريق أفضل ألعاب الموبايل. وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيس من وراء هذا التعاون المشترك هو لتقديم تجربة لا تُنسى لكل من اللاعبين وجمهور المتفرجين.



وقد أتاح “جريك كامبس” GrEEK Campus – الجامعة الأمريكية بالقاهرة بيئة مثالية لاستضافة مبادرات الألعاب، حيث وفر مرافق تُعد الأحدث من نوعها، مما عزز الروح التنافسية للحدث. إن المهارات العالية والحنكة القتالية الفائقة التي أظهرها اللاعبون أضفت على الأجواء طابعاً من المتعة والحماس والتشويق.



قال ويليام هو، المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: “من دواعي سرورنا البالغ تنظيم مثل هذا الحدث المذهل للألعاب بالتعاون مع أفضل لعبة Battle Royale للموبايل في منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery.”

أضاف أن الاستجابة الغامرة التي لمسناها من مجتمع الألعاب في مصر قد فاقت جميع توقعاتنا، وكان من الرائع حقاً أن نشهد هذا الشغف الهائل والحماس الكبير من قبل اللاعبين ومشجعيهم. ويشكل هذا الحدث دليلاً راسخاً على التزامنا بتوفير بيئة ألعاب نابضة بالحياة في مصر.”



لقد جمع حدث الألعاب، بين عشاق الألعاب وصانعي المحتوى المؤثرين والمعجبين، مما وفّر لمجتمع الألعاب منصة تفاعلية أتاحت له التواصل ومشاركة شغفه بأفضل لعبة Battle Royale للموبايل على منصة تطبيقاتHUAWEI AppGallery . كما أظهر المشاركون مستوى عالياً من الروح الرياضية، ما جعل الحدث يعكس أروع صور المنافسة النزيهة، ويشكل احتفالاً حقيقياً بثقافة الألعاب في مصر.



يُعد منصة HUAWEI AppGallery واحداً من أفضل 3 أسواق للتطبيقات في العالم، حيث يوفر مجموعة متنوعة من التطبيقات والخدمات لملايين المستخدمين على مستوى العالم. وفي إطار التزامه بالارتقاء بتجربة الألعاب نحو الأفضل، يسعى متجر HUAWEI AppGallery مصر من هواوي باستمرار إلى دعم مجتمع الألعاب في مصر وتوفير فرص استثنائية للاعبين لاستعراض مواهبهم ومهاراتهم.