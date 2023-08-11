صوامع الشرقية تستقبل 536 ألف طن قمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن القيادة السياسية تولي ملف الزراعة اهتمامًا كبيرًا وخاصة محصول القمح من خلال تقديم العديد من التسهيلات والامتيازات للمزارعين سواء في مراحل الزراعة المختلفة والحصاد والتوريد للصوامع والشون المخصصة لذلك، مشيرًا إلي أن المحافظة تسعي جاهدة لتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة وايضًا التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية لتواصل محافظة الشرقية صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا هاماً.

كما ثمن محافظ الشرقية الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة، ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهًا الجهات المعنية باستمرار تذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلي ان اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٩٨٢ طن و ٨٨٢ كيلو قمح.

وأوضحت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه يحظر على اصحاب مصانع الاعلاف والمسئولين عن ادارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده او مختلطا بالتبن او الحبوب او اي مواد اخرى في مكونات الاعلاف بكافه انواعه او حيازته بقصد الاستخدام.