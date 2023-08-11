شئون البيئة بالشرقية: غلق 24 منشأة غذائية وصناعية خلال يوليو الماضى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمراكز الصحية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وشدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت، إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية، وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي، فضلاً عن التأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، والتخلص الآمن من النفايات، وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة.

وفي سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة، للتفتيش على (78) منشأة منها (33 منشأة غذائية - 4 منشآت صحية – 3 محطات تموين سيارات) بمراكز الزقازيق وههيا ومدينة القنايات وحيي اول وثان الزقازيق، وذلك خلال شهر يوليو الماضى، لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر التفتيش عن تحرير (133) محضراً ما بين (نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية -عدم التخلص الأمن من المخلفات)، فضلاً عن اعدام (2.2) طن مواد غذائية (صلصة – جبن ابيض - شيكولاتة – مخلل – دقيق – ملح– حليب - حلويات - براميل بلاستيك) غير صالحة للاستخدام الأدمي، بالإضافة لغلق لعدد (14) منشأة لعدم استيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية والإجراءات الإحترازية كما تم التوصية بغلق (10) منشآت بعد انتهاء الإجراءات القانونية تجاهها.